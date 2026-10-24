Muchos viajeros con ánimos de conocer nuevos lugares, pero de cuidar el bolsillo al mismo tiempo, adoptaron la modalidad de voluntariado. Esto quiere decir que un anfitrión, mediante una plataforma, ofrece alojamiento gratis durante un período de tiempo a cambio de que el voluntario colabore con diferentes tareas del espacio a la semana.

En este caso, la plataforma de Workaway compartió la publicación de una familia que vive en El Hoyo, Chubut, y que busca voluntarios para colaborar en una granja en la montaña con caballos, cabras, vacas, gallinas y perros.

No obstante, es importante que el viajero sepa de antemano que no todos los gastos corren por cuenta del anfitrión.

Cómo es la oportunidad de voluntariado en Chubut

Según la publicación de Workaway, la propiedad cuenta con tres cabañas turísticas, una huerta, árboles frutales, un pequeño viñedo, bosque nativo, una laguna artificial y una pileta.

Entre las tareas principales, se destacan:

Limpiar y preparar las cabañas entre huéspedes.

Atender a los turistas durante su estadía.

Trabajar en la huerta y en las cosechas de estación.

Podar, regar y mantener los espacios exteriores y el bosque nativo.

Cortar y hachar leña .

Cuidar a los animales y sus espacios.

Mantener la pileta y hacer trabajos de pintura.

Usar herramientas como motosierra, desmalezadora y un pequeño tractor.

La carga horaria es de 5 horas por persona, 5 días a la semana.

Se buscan voluntarios para vivir en Chubut con alojamiento gratis: a cambio, deberán colaborar en una granja con caballos, cabras, vacas, gallinas y perros Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Qué ofrece el anfitrión a cambio y qué requisitos pide

El alojamiento es una cabaña independiente dentro de la propiedad, que incluye:

Baño privado.

Cocina.

Calefacción a leña.

Espacio propio e independiente.

Un punto importante es que las comidas no se comparten con la familia, por lo que cada persona debe comprar y cocinar lo suyo. En este contexto, los anfitriones aportan verduras de la huerta según la estación y alimentos básicos, como arroz, fideos y papas.

Los requisitos son:

Ser pareja , ya que el cupo es para dos personas.

Quedarse un mínimo de tres meses , idealmente más.

Que ambos sepan manejar , porque la chacra queda a 5 kilómetros de la ruta y cada uno organiza su traslado.

Ser responsables, ordenados y constantes.

Otro dato a tener en cuenta es que el voluntario deberá costear los gastos de pasaje, seguro de viaje y transporte interno. No obstante, se trata de una gran oportunidad para conocer un lugar rodeado de naturaleza, aprender a realizar distintas tareas y llevarse un aprendizaje de toda esta experiencia.

Lo único que debe hacer la persona es generarse una cuenta en la plataforma con sus datos personales, buscar la publicación y enviar la solicitud al anfitrión, quien tomará la decisión de si lo acepta o no.