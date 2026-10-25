Lograr que el agua del mate se mantenga a la temperatura adecuada no solo mejora el sabor de la infusión, sino que también permite disfrutar de una experiencia más agradable en cualquier momento del día. Con algunos cuidados simples, es posible conservar el calor durante más tiempo y evitar que el agua se enfríe o se caliente de más.

Por qué este truco funciona

Uno de los elementos más importantes para conservar la temperatura del agua es contar con un termo de acero inoxidable. Este material posee propiedades aislantes que ayudan a reducir la pérdida de calor hacia el exterior, permitiendo que el agua se mantenga caliente durante varias horas.

Además, el diseño hermético de estos recipientes limita el contacto del agua con el aire, un factor que contribuye a que la temperatura disminuya rápidamente. Por eso, elegir un termo de buena calidad puede marcar una diferencia significativa en la preparación del mate.

Otra ventaja del acero inoxidable es su resistencia y durabilidad. A diferencia de otros materiales, no suele deteriorarse con el uso frecuente ni alterar el sabor del agua, una característica especialmente valorada por quienes disfrutan de esta tradicional bebida.

Foto: Hudson, edit con IA de El Cronista.

Cómo hacerlo correctamente

Para obtener mejores resultados, se recomienda precalentar el termo antes de utilizarlo. Un método sencillo consiste en llenarlo con agua caliente durante algunos minutos, vaciarlo y luego incorporar el agua definitiva para el mate. Este paso ayuda a estabilizar la temperatura interna y prolongar la conservación del calor.

También es importante prestar atención a la temperatura del agua. Los especialistas suelen recomendar que se mantenga entre 70 y 80 °C, ya que el agua hirviendo puede afectar el sabor de la yerba y modificar la experiencia de consumo.

Otro consejo útil es evitar abrir el termo de manera constante. Cada apertura provoca una pérdida gradual de calor, por lo que conviene servir el agua únicamente cuando sea necesario y mantener el recipiente cerrado el mayor tiempo posible.

Qué errores conviene evitar

Uno de los errores más frecuentes es utilizar el mismo termo para líquidos muy fríos y muy calientes de manera alternada. Estos cambios bruscos de temperatura pueden afectar el rendimiento del recipiente y reducir su capacidad para conservar el calor.

Tampoco es recomendable esperar demasiado tiempo para cebar el mate una vez que el agua alcanzó la temperatura ideal. A medida que pasan los minutos, el agua pierde calor y puede alterar las características de la infusión.

Por último, es fundamental mantener una correcta higiene del termo. Limpiarlo después de cada uso ayuda a evitar la acumulación de residuos que podrían modificar el sabor del agua en futuras preparaciones.

Un aliado para disfrutar mejor el mate

Mantener el agua a la temperatura adecuada permite aprovechar mejor las características de la yerba y disfrutar de cada cebada. En este sentido, contar con un termo de acero inoxidable es una de las alternativas más prácticas para conservar el calor durante más tiempo y acompañar la rutina matera tanto en casa como al aire libre.

Para quienes además disfrutan de otras infusiones, una opción para sumar a la cocina es la cafetera francesa Hudson. Este tipo de producto permite preparar café de manera simple y resaltar mejor los aromas y sabores de cada variedad, convirtiéndose en una alternativa práctica para complementar los momentos de pausa y disfrute a lo largo del día.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.