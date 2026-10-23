La ruleta es uno de los juegos más reconocibles de los casinos. Su cilindro, dividido en casillas rojas, negras y verdes, se convirtió en una imagen asociada de manera directa con el azar. Sin embargo, detrás de ese diseño aparentemente simple hay una combinación de historia, matemáticas y reglas que fue transformándose con el paso de los siglos.

Aunque existieron antecedentes de juegos similares, la ruleta moderna surgió en Francia a comienzos del siglo XVIII y adoptó una configuración cercana a la actual hacia 1790. Su nombre proviene del francés roulette, que significa “ruedita”, en referencia al mecanismo que impulsa la bola alrededor del cilindro hasta que se detiene en una casilla.

Con el tiempo, el juego consolidó una estructura reconocible y dio lugar a distintas variantes. La cantidad de casillas, la inclusión del cero y la distribución de los números definen las probabilidades de cada formato. Por eso, una modificación mínima en el tablero puede cambiar las condiciones matemáticas de cada jugada.

Por qué la ruleta europea tiene 37 números

La ruleta europea cuenta con 37 casillas: los números del 1 al 36 y el 0. Los primeros se distribuyen entre el rojo y el negro, mientras que el cero se identifica con el verde. Esta composición determina las opciones disponibles en la mesa y la probabilidad de que la bola termine en cada resultado.

La ruleta europea cuenta con 37 casillas: los números del 1 al 36 y el 0.

La variante estadounidense incorpora además el 00 y alcanza un total de 38 casillas. Esa posición adicional modifica las probabilidades de cada apuesta y constituye la principal diferencia estructural entre ambos formatos. En cualquiera de los dos casos, se puede jugar a un número, a grupos de números, al color, a la paridad o a determinados rangos.

Cada giro depende del azar y los resultados anteriores no permiten anticipar el siguiente. Una racha de números negros, por ejemplo, no implica que el rojo deba aparecer después. Conocer las reglas y las probabilidades de cada variante ayuda a comprender el juego, pero no permite predecir dónde se detendrá la bola.

Ruleta online y juego responsable: qué hay que tener en cuenta

El desarrollo tecnológico trasladó varios elementos de los casinos físicos a las plataformas digitales. Las transmisiones en vivo, las cámaras y la interacción con crupieres buscan recrear parte de la dinámica de una mesa tradicional, aunque la lógica central del juego sigue basada en el giro del cilindro y en un resultado aleatorio.

En plataformas como Betsson, la ruleta integra la oferta de casino disponible para mayores de 18 años en sitios habilitados bajo el dominio bet.ar, según la jurisdicción. La propuesta incluye distintas modalidades y, en algunos formatos, partidas con crupieres en vivo.

El juego responsable implica fijar límites de tiempo y dinero, y considerar las apuestas como una forma de entretenimiento, no como una vía segura para obtener ingresos. Betsson dispone de herramientas para establecer límites sobre depósitos, apuestas y pérdidas, además de pausas temporales y mecanismos de autoexclusión, cuyos plazos y condiciones varían según la jurisdicción.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.