Apple realizará este sábado 24 de octubre dos encuentros presenciales en Buenos Aires destinados a desarrolladores de aplicaciones y videojuegos. Las actividades serán gratuitas, se dictarán en español y estarán a cargo de especialistas de la compañía que viajarán al país. El objetivo es acercar herramientas y estrategias para crear productos digitales, llegar a nuevos usuarios y ampliar las oportunidades de negocio.

Las jornadas tendrán lugar en BA Ferial, el predio del ex Centro Costa Salguero, y estarán divididas en dos sesiones. La primera se enfocará en la industria de los videojuegos y la segunda, en cómo desarrollar y posicionar aplicaciones dentro del App Store.

Cómo llevar videojuegos a las plataformas de Apple

El primer encuentro, titulado “Hechas para jugar: Trae tus juegos a las plataformas de Apple”, se realizará de 12 a 14, en el marco de Expo EVA, uno de los eventos de la industria de videojuegos de la región.

La actividad estará dirigida a desarrolladores de juegos independientes y estudios que trabajan en producciones de mayor escala, interesados en llevar sus títulos a iOS, iPadOS y macOS. Durante la sesión se presentarán herramientas y tecnologías para crear experiencias de juego en estos sistemas operativos, además de flujos de trabajo apoyados en inteligencia artificial que pueden agilizar el proceso de adaptación de un videojuego a distintas plataformas.

También se abordarán estrategias para impulsar la llegada de los juegos a mercados internacionales a través del App Store y algunos de los criterios que tienen en cuenta los equipos editoriales de Apple para seleccionar contenidos que reciben mayor visibilidad.

La charla se desarrollará en los salones A/B del Pabellón 1 de BA Ferial. La entrada será libre y no requerirá inscripción previa.

MacStation será parte de los encuentros de Apple en la Argentina.

Cómo hacer crecer un negocio en el App Store

La segunda sesión, “Construí un negocio global en el App Store”, tendrá lugar de 15 a 17 y estará orientada especialmente a quienes desarrollan aplicaciones y buscan ampliar su alcance comercial.

Los especialistas de Apple explicarán cómo aprovechar las tecnologías de sus plataformas para crear nuevas experiencias y casos de uso. También compartirán recomendaciones para mejorar la visibilidad de una aplicación, aumentar las descargas y llegar a más usuarios.

Entre los temas previstos figuran la optimización de las búsquedas, las referencias de tráfico, las promociones y las herramientas disponibles en el App Store para ayudar a que una aplicación gane presencia y pueda convertirse en un negocio con proyección internacional.

A diferencia de la primera actividad, esta sesión requiere inscripción previa e individual a través del sitio oficial de Apple Developer. La acreditación será personal e intransferible, por lo que cada participante deberá completar su propio registro.

Apoyo local en los encuentros

MacStation, Apple Premium Reseller en la Argentina, acompañará la jornada con un espacio propio en BA Ferial. Allí ofrecerá beneficios y descuentos especiales para los asistentes, además de kits de onboarding hasta agotar stock.

La participación de la compañía apunta a acercarse a la comunidad de desarrolladores y facilitar el acceso a herramientas del ecosistema Apple para quienes trabajan en proyectos tecnológicos.

En un mercado en el que la distribución digital permite a estudios y emprendedores ofrecer sus productos fuera de sus mercados de origen, las dos sesiones abordarán tanto los desafíos técnicos de llevar un videojuego a distintas plataformas como las herramientas comerciales para ampliar el público de una aplicación.

Datos de los eventos