A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la localidad rural de Azcuénaga se consolidó como uno de los polos gastronómicos más concurridos del oeste bonaerense .

Perteneciente al partido de San Andrés de Giles, el pueblo cuenta con apenas 389 habitantes según los datos del Censo 2022 y mantiene la fisonomía tradicional de los pueblos de campo fundados a fines del siglo XIX, convirtiéndose en un destino recurrente para escapadas de fin de semana o feriados .

Oferta gastronómica y la propuesta de cocina francesa

La oferta culinaria constituye el eje principal de la actividad turística en Azcuénaga. El pueblo es reconocido por la elaboración de pastas caseras y platos tradicionales en establecimientos emblemáticos como La Porteña (especializado en ravioles de espinaca, sorrentinos de conejo y lasañas) y el histórico El Almacén CT&Cia.

A esta oferta de campo se suma la venta de productos regionales artesanales como salames, embutidos y quesos de campo.

Asimismo, la localidad cuenta con una propuesta diferencial en Le Four, un restaurante que funciona en una antigua fonda de la zona.

https://www.sanandresdegiles.gob.ar/

El establecimiento está a cargo del chef francés Sébastien Fouillade, quien integra técnicas y recetas clásicas de la gastronomía francesa dentro del entorno y la arquitectura histórica de la localidad.

Además, en el mes de septiembre, la comunidad celebra la tradicional Fiesta de la Galleta de Campo, evento que convoca a productores locales que elaboran panificados en hornos a leña.

Patrimonio histórico y cómo llegar desde Buenos Aires

Además de su circuito de restaurantes, Azcuénaga conserva un trazado urbano de calles de tierra y construcciones centenarias que forman parte del patrimonio bonaerense.

Entre sus sitios representativos se destacan:

Estación de tren : punto neurálgico en la fundación del pueblo en 1880, cuyo predio alberga ferias artesanales y eventos culturales.

Capilla Nuestra Señora del Rosario : templo histórico que conserva la arquitectura religiosa de la época.

La Posta de Figueroa : antigua estancia de la región declarada Monumento Histórico Nacional.

Casas y almacenes centenarios: edificaciones que mantienen la estética arquitectónica rural de finales del siglo XIX.

Martín Recorre - YT

Para acceder en vehículo particular desde CABA, se debe circular por la Autopista Panamericana (ramal Pilar) y continuar por la Ruta Nacional 193 hasta la localidad de Solís, desde donde se toma el camino de acceso directo a Azcuénaga.

El trayecto de 110 kilómetros demanda aproximadamente una hora y media de viaje, sujeto al flujo vehicular del fin de semana.