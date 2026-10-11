A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la localidad rural de Azcuénaga se consolidó como uno de los polos gastronómicos más concurridos del oeste bonaerense.
Perteneciente al partido de San Andrés de Giles, el pueblo cuenta con apenas 389 habitantes según los datos del Censo 2022 y mantiene la fisonomía tradicional de los pueblos de campo fundados a fines del siglo XIX, convirtiéndose en un destino recurrente para escapadas de fin de semana o feriados.
Oferta gastronómica y la propuesta de cocina francesa
La oferta culinaria constituye el eje principal de la actividad turística en Azcuénaga. El pueblo es reconocido por la elaboración de pastas caseras y platos tradicionales en establecimientos emblemáticos como La Porteña (especializado en ravioles de espinaca, sorrentinos de conejo y lasañas) y el histórico El Almacén CT&Cia.
A esta oferta de campo se suma la venta de productos regionales artesanales como salames, embutidos y quesos de campo.
Asimismo, la localidad cuenta con una propuesta diferencial en Le Four, un restaurante que funciona en una antigua fonda de la zona.
El establecimiento está a cargo del chef francés Sébastien Fouillade, quien integra técnicas y recetas clásicas de la gastronomía francesa dentro del entorno y la arquitectura histórica de la localidad.
Además, en el mes de septiembre, la comunidad celebra la tradicional Fiesta de la Galleta de Campo, evento que convoca a productores locales que elaboran panificados en hornos a leña.
Patrimonio histórico y cómo llegar desde Buenos Aires
Además de su circuito de restaurantes, Azcuénaga conserva un trazado urbano de calles de tierra y construcciones centenarias que forman parte del patrimonio bonaerense.
Entre sus sitios representativos se destacan:
- Estación de tren: punto neurálgico en la fundación del pueblo en 1880, cuyo predio alberga ferias artesanales y eventos culturales.
- Capilla Nuestra Señora del Rosario: templo histórico que conserva la arquitectura religiosa de la época.
- La Posta de Figueroa: antigua estancia de la región declarada Monumento Histórico Nacional.
- Casas y almacenes centenarios: edificaciones que mantienen la estética arquitectónica rural de finales del siglo XIX.
Para acceder en vehículo particular desde CABA, se debe circular por la Autopista Panamericana (ramal Pilar) y continuar por la Ruta Nacional 193 hasta la localidad de Solís, desde donde se toma el camino de acceso directo a Azcuénaga.
El trayecto de 110 kilómetros demanda aproximadamente una hora y media de viaje, sujeto al flujo vehicular del fin de semana.