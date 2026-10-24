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Vinagre, agua y café molido para eliminar el olor de la heladera: cómo aplicarlo de la manera correcta, según especialistas.

La Extensión de la Universidad de Illinois, que publica guías de seguridad alimentaria para el hogar, elaboró un listado de métodos para limpiar ciertos sectores del hogar y electrodomésticos.

Entre los más destacados se encuentran cómo eliminar el mal olor de la heladera y, para sorpresa de muchos, solo se necesitan tres elementos al alcance de todos, como lo son el vinagre, agua y café molido.

En este marco, el consejo que da la casa de altos estudios es adoptar un enfoque de dos pasos: primero se debe limpiar la heladera y eliminar la fuente del olor, y después se suma el absorbente para eliminar el olor.

Cómo preparar la heladera antes de usar vinagre y agua

Los olores fuertes pueden quedar en la heladera, sobre todo cuando se derramó o se ensució con comida, se echó a perder algún alimento o algún alimento permaneció varios días.

Entonces, antes de aplicar cualquier truco, conviene vaciar el electrodoméstico.

La guía recomienda los siguientes pasos previos:

Guardar los alimentos perecederos en una conservadora mientras dura la limpieza.

Descartar lo que esté en mal estado o genere dudas.

Retirar estantes y cajones, y lavarlos con agua caliente y jabón.

Secar todas las superficies por completo antes de volver a armar la heladera.

Vinagre, agua y café molido para eliminar el olor de la heladera: cómo aplicarlo de la manera correcta, según especialistas Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Una vez limpia, pasar un trapo con una mezcla de vinagre y agua en proporción 1:1. Según la universidad, esta solución sirve para eliminar el moho, una de las causas del mal olor.

El mismo procedimiento vale para el freezer y siempre hay que respetar las instrucciones del fabricante del equipo.

Café molido, como método contra el olor persistente

La propia guía plantea este método para los olores que quedan incluso después de limpiar y desinfectar.

Café molido fresco: colocar un recipiente grande y poco profundo con café en la parte inferior de la heladera. El bicarbonato cumple la misma función.

Dejar que el café absorba el olor todo lo que sea necesario. Luego de dos horas, inspeccionar el electrodoméstico y volver a utilizarlo con normalidad.

Otros métodos que sugiere la universidad:

Diarios enrollados : llenar la heladera o el freezer con papel de diario viejo, enrollado, y dejarlo cerrado varios días. Después, limpiar otra vez con vinagre y agua.

Vainilla: remojar un hisopo de algodón en vainilla y dejarlo adentro, con la puerta cerrada, durante 24 horas.

En conclusión, ningún método reemplaza la limpieza: primero se elimina la fuente del olor con vinagre y agua, y recién después se suma el absorbente, que el más común en todas las casas es el café molido.