Mientras Nicolás Tagliafico se destacaba en las canchas europeas, su esposa Caro Calvagni apostó por el mundo empresarial y convirtió su pasión por el entrenamiento en una marca propia.

A través de Calvagni, desarrolla una propuesta de indumentaria deportiva y wellness con presencia en distintos mercados y el objetivo de competir en una industria dominada por grandes firmas internacionales.

Con una inversión inicial de entre 200.000 y 250.000 euros, la emprendedora transformó una idea que comenzó a tomar forma tras su mudanza a Europa en un negocio con producción internacional, distribución en varios países y una estrategia comercial inspirada en las grandes firmas de moda deportiva.

Según Forbes Argentina, la compañía proyecta facturar 700.000 euros en 2026 y superar el millón de euros al año siguiente.

Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico. Instagram @calvagniofficial

Cómo nació la marca de ropa deportiva de Caro Calvagni

La historia de Calvagni está vinculada con una etapa de cambios personales. En 2018, Carolina se mudó a Europa para acompañar la carrera profesional de Tagliafico, quien había llegado a los Países Bajos para jugar en el Ajax de Ámsterdam. Ese cambio de país también le permitió conocer otra manera de entender la indumentaria deportiva.

Acostumbrada a practicar hockey desde chica, Calvagni observó que en el mercado europeo la ropa para entrenar combinaba funcionalidad con diseño y estética urbana. Esa diferencia despertó su interés por desarrollar una propuesta propia, que uniera sus dos pasiones: el fitness y la moda.

Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico. Instagram @calvagniofficial

La idea comenzó a tomar forma en 2021, pero la marca se fundó en 2023. Para llevar adelante el proyecto, Calvagni buscó asesoramiento en negocios y marketing, con el objetivo de desarrollar una empresa con identidad propia y posibilidades de crecimiento internacional.

El proyecto adoptó su apellido como nombre comercial, con una identidad pensada para posicionarse en el mercado europeo. Al mismo tiempo, Calvagni comenzó a orientar sus redes sociales hacia el entrenamiento, el bienestar, la nutrición y el cuidado personal. Así, fue construyendo una comunidad más vinculada con su estilo de vida y con la propuesta de su marca, más allá de su relación con Nicolás Tagliafico.

Cómo funciona el negocio internacional de Calvagni

La empresa tiene su estructura legal en los Países Bajos, un centro de distribución en Barcelona y producción tercerizada en China y Portugal. La organización le permite trabajar con proveedores especializados y atender distintos mercados sin concentrar todas las operaciones en un solo país.

Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico. Instagram @calvagniofficial

La marca vende principalmente a través de internet y cuenta con dos grandes categorías: Active, orientada al rendimiento deportivo, y Leisure, enfocada en prendas para el tiempo libre.

La comercialización también tiene una estrategia particular. La firma apuesta por lanzamientos periódicos de cantidades limitadas, conocidos como drops. Este sistema busca generar expectativa entre los compradores, ordenar la producción y evitar acumular grandes volúmenes de mercadería sin vender.

Calvagni: cuáles son sus principales mercados y cuánto busca facturar

España y Argentina se consolidaron como dos de sus principales mercados. En el país, la firma combina las ventas online con tiendas temporales, conocidas como pop-ups, que organiza dos veces al año en Buenos Aires. Estos espacios le permiten presentar nuevas colecciones y acercarse a sus compradoras sin asumir los costos fijos de un local permanente.

De cara a los próximos años, la compañía busca ampliar su canal mayorista en Argentina y avanzar en su expansión internacional, con especial interés en Estados Unidos y Asia.

La meta financiera también está definida: según las proyecciones publicadas por Forbes Argentina, Calvagni apunta a facturar 700.000 euros durante 2026 y superar el millón de euros en 2027.

Lo que comenzó como una búsqueda personal vinculada con el entrenamiento y la moda se convirtió así en un negocio con una estructura internacional. Para Calvagni, el desafío ya no consiste solamente en consolidar su nombre en el universo del bienestar, sino en sostener el crecimiento de una marca que busca ganar espacio en el mercado global de indumentaria deportiva.