La Paisanita se afianzó como una de las alternativas más convocantes para quienes buscan tranquilidad cerca de la ciudad de Córdoba.

La Paisanita se afianzó como una de las alternativas más convocantes para quienes buscan tranquilidad cerca de la ciudad de Córdoba.

Pese a contar con una población estable de menos de 300 habitantes, esta pequeña comuna recibe anualmente a miles de viajeros atraídos por sus costas agrestes, la vegetación serrana y el característico mirador que emerge sobre la corriente del agua .

Qué hacer en La Paisanita: senderos, río y el emblemático mirador “El Honguito”

El principal atractivo natural de la localidad es el río Anisacate, que bordea el trazado urbano ofreciendo balnearios y amplias playas de arena ideales para descansar.

Además de las actividades acuáticas, la geografía del lugar permite realizar caminatas de montaña, recorridos en bicicleta, cabalgatas guiadas por la sierra y safaris fotográficos dedicados al avistaje de aves autóctonas.

Entre sus postales emblemáticas sobresale “El Honguito”, una particular estructura ubicada en medio del cauce del río que se convirtió en el punto fotográfico obligado para los turistas que recorren la zona.

El principal atractivo natural de la localidad es el río Anisacate. cordobaturismo.gov.ar

Legado histórico, gastronomía serrana y opciones para hospedarse

El circuito cultural del pueblo incluye la capilla Nuestra Señora de Luján, construida durante la década de 1950 en la cima de uno de los cerros de la comuna.

A este hito religioso se suman la Colonia Evita y la Escuela Sarmiento, dos instituciones inauguradas por Eva Perón que forman parte del patrimonio identitario del lugar.

Para planificar una estadía o pasar el día, la comuna dispone de diversas alternativas de servicio:

Alojamiento: Opciones distribuidas entre la Hostería Complejo Mi Hogar, el Camping Hakuna Matata y la Colonia de Vacaciones de la Unión Ferroviaria.

Gastronomía: Propuestas de cocina criolla, empanadas y minutas caseras en establecimientos como Casa de María y Alma-Zen, sumado a paradores junto al río con asadores habilitados durante la temporada estival.

Distancia y accesos: cómo llegar a La Paisanita desde la capital cordobesa

Ubicada a poco más de 45 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba, acceder a La Paisanita en vehículo particular demora cerca de una hora.

El trayecto se realiza saliendo de la capital por la Ruta Provincial 5 en dirección a Alta Gracia y el Valle de Paravachasca; tras pasar la localidad de Anisacate, se debe tomar el desvío por camino secundario que conduce directamente al ingreso de la comuna.

Ubicada a poco más de 45 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba, acceder a La Paisanita en vehículo particular demora cerca de una hora. Wikimedia

Para quienes prefieren utilizar el transporte público, desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba salen colectivos interurbanos con frecuencia diaria hacia Alta Gracia o Anisacate.

Desde cualquiera de esos dos puntos es posible completar el tramo final hacia la localidad mediante servicios de remis, taxis locales o líneas urbanas de conexión regional.