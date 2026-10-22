El Gobierno decidió postergar hasta el 1° de diciembre de 2026 la entrada en vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo mecanismo creado por la Ley de Modernización Laboral para respaldar las indemnizaciones.

El sistema funcionará a través de fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y será obligatorio para los empleadores privados alcanzados por la normativa, con excepción del sector de la construcción y el servicio doméstico.

En este contexto, las pequeñas y medianas empresas deberán comenzar a evaluar a qué entidad adherir para administrar los recursos que se acumularán para afrontar futuras indemnizaciones.

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