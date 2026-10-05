Pasaporte argentino: cuánto cuesta tramitarlo y qué opciones existen para recibirlo con mayor rapidez.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) ofrece distintas modalidades para obtener el pasaporte, con opciones que permiten acelerar la entrega cuando el viaje está cerca.

La más rápida es el trámite “Al Instante”, que puede gestionarse sin turno en determinados aeropuertos y tiene un costo mayor.

Por otro lado, el pasaporte próximo a vencer puede convertirse en un inconveniente para ingresar a determinados países, incluso cuando todavía figura como vigente.

Cuánto cuesta el pasaporte argentino en 2026

Según el tarifario oficial del Renaper, existen tres modalidades principales para tramitar el pasaporte argentino:

Pasaporte regular: $100.000.

Pasaporte exprés: $200.000.

Pasaporte al instante: $330.000.

Quienes necesitan recibir el documento con mayor rapidez pueden optar por el trámite exprés o por la modalidad “Al Instante”, que tiene el precio más elevado.

El tarifario también contempla un pasaporte excepcional para extranjeros y documentos de viaje para apátridas y refugiados, con un valor de $100.000.

Pasaporte exprés: cuánto cuesta y cuánto demora

El pasaporte exprés tiene un costo de $200.000 y permite recibir el documento por correo dentro de las 96 horas hábiles posteriores a la realización del trámite.

Para acceder a esta modalidad es necesario sacar turno en un Centro de Documentación Renaper habilitado a través de Mi Argentina, pagar la tarifa correspondiente y presentarse en la oficina elegida con la constancia del turno y el comprobante de pago.

Una vez realizado el trámite, el solicitante puede hacer el seguimiento online con el ID correspondiente.

Esta opción puede ser más útil cuando el viaje se acerca, pero todavía existe un margen para esperar algunos días hábiles.

Pasaporte “Al Instante”: cuánto cuesta el trámite más rápido

El trámite “Al Instante” permite obtener el pasaporte en pocas horas. (foto: archivo).

Para quienes necesitan resolver el documento con máxima urgencia, el Renaper dispone de la modalidad “Al Instante”.

El trámite cuesta $330.000 y la entrega se realiza entre 2 y 6 horas después de completar la gestión, siempre que se verifique la documentación y se aprueben los controles.

A diferencia de otras modalidades, el trámite puede realizarse sin turno en los aeropuertos habilitados. También existe la posibilidad de hacerlo con turno en la sede de Buquebus, ubicada en Av. Antártida Argentina 821, en la Ciudad de Buenos Aires.

Dónde se puede hacer el pasaporte Al Instante

El trámite sin turno está disponible en los siguientes aeropuertos:

Ezeiza: atención las 24 horas, todos los días.

Aeroparque: lunes a viernes de 6 a 00; sábados, domingos y feriados de 8 a 20.

Córdoba: lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19.

Mendoza: lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19.

Rosario: lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19.

Salta: lunes a viernes de 8 a 14.

Renaper aclara que el trámite presencial lleva aproximadamente 15 minutos, aunque la entrega posterior depende de la verificación de la documentación y de los controles.

Qué hay que presentar para sacar el pasaporte urgente

Las personas mayores de 18 años deben presentarse con el DNI tarjeta vigente. El pasaporte anterior es recomendable, pero no obligatorio para realizar la gestión.

En el caso de menores de edad, se agregan requisitos sobre la presencia y la documentación de los padres, representantes legales o las autorizaciones correspondientes.

Un dato importante es que la modalidad Al Instante no se abona con anticipación: el pago se realiza al momento de la toma de datos en el aeropuerto habilitado elegido.

Qué hay que hacer si el pasaporte vence antes de viajar

Si el pasaporte vence antes de la fecha del viaje, es necesario tramitar uno nuevo antes de salir del país. Sin embargo, los países no tienen las mismas condiciones de ingreso, ya que algunos destinos exigen que el documento conserve una determinada vigencia.

Por ejemplo, para ingresar a España o Italia, el pasaporte debe tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen. A su vez, debe haber sido expedido dentro de los últimos 10 años.

El pasaporte argentino tiene una vigencia de:

10 años para las personas mayores de 18 años.

5 años para los menores de 18 años.