Colectivos y subtes gratis: todas las promociones y descuentos para viajar en transporte público en octubre.

Cada vez son más las personas que buscan promociones y descuentos para viajar en colectivos, subtes y trenes.

Las billeteras virtuales y bancos lanzaron reintegros que van desde el 20% hasta el 100% en los distintos medios de transporte público.

Cuáles son las promociones para viajar en transporte público en octubre

Cada promoción, sea de banco o billetera virtual, exige que el usuario realice el pago de determinada forma.

Algunos descuentos demandan el uso de tecnologías sin contacto como el NFC o código QR, por lo que conviene revisar las condiciones para garantizar el reintegro.

Colectivos y subtes gratis: todas las promociones y descuentos para viajar en transporte público en octubre.

En el caso de Mercado Pago, será obligatorio activar la promoción previamente en la aplicación, ya que solo estará disponible para algunos usuarios.

Durante octubre, se podrá viajar con descuento con las siguientes entidades:

Mastercard : permite viajar en colectivos sin costo al pagar con tarjetas de débito, crédito o prepagas mediante NFC desde el celular. El descuento alcanza el 100% del boleto, con un límite de devolución mensual de $25.000 por tarjeta y vigencia hasta el 31 de octubre.

Banco Santander : 50% de reintegro en subtes y colectivos al pagar con QR desde la app o MODO con dinero en cuenta y con tope de $ 8.000. El beneficio asciende hasta los $ 16.000 para clientes con Santander Sorpresa.

Mercado Pago: los usuarios seleccionados que activen la promoción tendrán un 100% de reintegro en subtes y colectivos al pagar con QR. El tope es de $ 15.000 por mes y estará vigente hasta el 31 de octubre.

Colectivos y subtes gratis: todas las promociones y descuentos para viajar en transporte público en octubre.

Naranja X: Cuenta con un reintegro del 50% en viajes de subte abonados mediante QR con dinero en cuenta. Además, suma otro 50% de devolución en subte, colectivo y peajes para quienes paguen con tarjetas Visa de débito o crédito a través de NFC desde el celular. Cada promoción tiene un límite de $5.000 por mes y estará disponible hasta el 31 de diciembre.

Banco Macro : 20% de reintegro en colectivo al pagar con QR desde MODO con dinero en cuenta. El tope es de $ 10.000 por mes y por usuario. Estará vigente hasta el 31 de diciembre.

Ripio : ofrece 50% en colectivos y subtes al pagar con NFC desde el celular. Los topes dependerán según la cuenta del usuario.

BBVA: al pagar con tarjetas Mastercard con NFC desde el celular se podrá acceder a un 100% de reintegro con tope de $ 100.000.

Cómo acceder a los descuentos en colectivos y subtes en octubre

Para acceder a los reintegros no basta solo con pagar el viaje, sino que se deben cumplir con los requisitos de las promociones como pagar con ciertas tarjetas, abonar mediante NFC o código QR o contar con dinero en cuenta.

En la mayoría de los casos la devolución no se acredita al momento del viaje, sino según los plazos establecidos por cada banco o billetera virtual. En este contexto, los beneficios cuentan con topes mensuales, por lo que una vez alcanzado el límite los viajes vuelve a cobrarse la tarifa completa.