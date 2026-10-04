La fiesta de la cerveza más importante de Argentina ya tiene fecha confirmada. La Oktoberfest, que cada año se realiza en Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba, tendrá su nueva edición los días 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 de octubre. Ante la llegada de miles de visitantes, distintos alojamientos de la zona buscan personas para colaborar durante el evento.

En este caso, la propuesta está dirigida a un voluntario que pueda aportar sus conocimientos en desarrollo web, comercio electrónico, fotografía, video y creación de contenido. A cambio, se ofrece alojamiento y distintos beneficios durante la estadía.

Oktoberfest en Villa General Belgrano. Instagram @villageneralbelgranook

Oktoberfest: qué tareas debe realizar el voluntario

La propuesta, publicada en Worldpackers, contempla 18 horas de colaboración semanales, distribuidas de lunes a jueves, de 9:30 a 14 en una casa de campo. Entre las principales tareas se encuentra optimizar la estética y distribución del sitio web y la tienda online, además de crear y planificar contenido visual para las redes sociales.

También se espera que la persona pueda aportar una mirada técnica a la estructura digital del proyecto, que está vinculado con el arte, la arteterapia y la elaboración de productos hechos a mano.

Uno de los principales atractivos es que el horario permite tener las tardes y los fines de semana libres, por lo que el voluntario podrá aprovechar su tiempo para recorrer Villa General Belgrano y disfrutar de la Oktoberfest.

Oktoberfest en Villa General Belgrano. Instagram @villageneralbelgranook

Alojamiento, comidas y otros beneficios

A cambio de la colaboración, se ofrece una cama en una habitación compartida, además de desayuno y almuerzo todos los días. También cuenta con tres días libres por semana, uso gratuito de la lavandería y de la cocina equipada e internet básico para trabajar de manera remota.

La propuesta incluye además tours, excursiones y eventos gratuitos, clases de idiomas y actividades de terapias holísticas. Al finalizar la experiencia, el voluntario recibe un certificado de culminación.

El alojamiento es una casa de campo, por lo que se encuentra en un entorno natural, a unos 4 kilómetros del predio de la Oktoberfest, y la propuesta destaca la posibilidad de participar del desfile del pueblo y compartir actividades con artistas locales.

Oktoberfest en Villa General Belgrano. Instagram @villageneralbelgranook

Cuáles son los requisitos para ser voluntario

La convocatoria, difundida a través de Worldpackers, busca hombres no fumadores y señala que se prefiere a personas mayores de 35 años, aunque entre los requisitos generales se establece una edad de entre 21 y 65 años. Además, se solicita un nivel intermedio de español o inglés, seguro de viaje y disponibilidad para viajar de manera individual, ya que no se admiten parejas o dúos.

El alojamiento y las comidas están contemplados dentro de la propuesta, aunque se solicita una contribución adicional de US$6 por día, destinada a beneficios para los voluntarios, materiales y servicios durante la estadía.

Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de ser necesaria, corren por cuenta del voluntario.