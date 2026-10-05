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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 5 se esperan lluvias y tormentas en distintas zonas de Santa Fe, Corrientes y Misiones. Las condiciones serán diferentes según la localidad, con sectores donde se prevé actividad eléctrica y otros en los que las precipitaciones se presentarán sin tormentas.

Santa Fe: lluvias con actividad eléctrica

En Santa Fe, las zonas afectadas serán Reconquista, Tostado, San Cristóbal, San Justo y Ceres. En estas localidades se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Según los datos del SMN, las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde.

Corrientes: lluvias y tormentas

En Corrientes, las precipitaciones alcanzarán a Paso de los Libres, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Mercedes y Goya. En estas localidades se esperan lluvias sin actividad eléctrica.

En tanto, en Corrientes y Empedrado se pronostican tormentas con actividad eléctrica. Al igual que en Santa Fe, las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar durante la tarde.

Llegan fuertes tormentas este lunes 5 en Santa Fe, Corrientes y Misiones. EFE/Marta Pérez
Llegan fuertes tormentas este lunes 5 en Santa Fe, Corrientes y Misiones. EFE/Marta Pérez Fuente: EFEMarta Pérez

Misiones: lluvias durante todo el lunes

En Misiones, las lluvias se mantendrán durante todo este lunes en Posadas, Oberá, Puerto Iguazú, El Dorado y Bernardo de Irigoyen.

De acuerdo con el SMN, las condiciones comenzarán a mejorar hacia la madrugada del martes.

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Clima en el AMBA: cuándo podrían volver las lluvias y cómo estará el tiempo hasta el viernes

Cómo estará el clima en el AMBA del lunes 5 al sábado 10 de octubre

El comienzo de semana traerá temperaturas agradables. El lunes 5 estará parcialmente nublado durante todo el día. La máxima será de 22°C y mínima de 14°C. No se esperan lluvias.

Por su parte, el martes la máxima será de 22°C y la mínima, de 13°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y habrá vientos leves del sudoeste.

El miércoles 7 estará inestable. La mañana estará nublada y hacia la tarde-noche aumentará la probabilidad de lluvias, que se ubicará entre el 10% y el 40%. La máxima será de 19°C y la mínima, de 13°C.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires.SMN.

El jueves 8 estará mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones, de entre 0% y 10%. La máxima será de 18°C y la mínima, de 15°C. Habrá ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El viernes 9 estará nublado durante toda la jornada. La máxima será de 19°C y la mínima, de 15°C. Por la mañana, habrá ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El sábado 10 se presentará nublado y estable. La máxima alcanzará los 19°C, mientras que la mínima será de 13°C. La probabilidad de lluvias será baja o nula durante el día.

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Qué día de la semana llegan las lluvias al AMBA

Las lluvias podrían llegar el miércoles 7, principalmente hacia la tarde y la noche, cuando aumentará la probabilidad de precipitaciones hasta un 40%. El resto de la semana se mantendrá mayormente estable, con baja o nula probabilidad de lluvias.