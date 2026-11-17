Mar del Plata se prepara para recibir a miles de turistas durante la temporada de verano y, entre las alternativas para quienes buscan pasar los meses de calor en la costa, surgió una propuesta que permite alojarse en la ciudad sin pagar hospedaje.

La convocatoria fue publicada en la plataforma Worldpackers y busca voluntarios para colaborar con las tareas de un hotel durante 25 horas semanales. A cambio, ofrece una cama en una habitación compartida, desayuno diario y acceso a una cocina equipada, además de un día libre por semana.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios en Mar del Plata

La principal actividad será colaborar con el servicio de desayuno para los huéspedes del hotel. La organización busca personas responsables, con buena predisposición para la atención al público, capacidad para trabajar en equipo y disposición para cumplir con las tareas asignadas.

Además, las actividades pueden incluir ayuda en la cocina, preparación y servicio de comidas, limpieza de dormitorios, baños y espacios comunes, y tareas de recepción, como gestionar ingresos y salidas de huéspedes.

Buscan voluntarios en Mar del Plata. Imagen ilustrativa (Gemini)

Qué ofrece el alojamiento a cambio de 25 horas de trabajo

Quienes sean seleccionados tendrán una cama en una habitación compartida con otros integrantes del equipo y recibirán desayuno gratis todos los días de su estadía. También podrán utilizar la cocina equipada del establecimiento para preparar sus propias comidas.

Otro de los beneficios incluidos es el acceso a internet de alta velocidad, una opción que puede resultar útil para quienes necesiten trabajar de manera remota durante su estadía.

Cuáles son los requisitos para postularse

La búsqueda está destinada a personas de entre 21 y 35 años, con un nivel intermedio de español y conocimientos principiantes de inglés. También se aclara que solo se aceptan postulantes individuales: no pueden anotarse parejas ni dúos.

La propuesta no incluye los pasajes de avión, el seguro de viaje, el transporte interno ni los gastos de visa. Por lo tanto, esos costos deberán ser cubiertos por cada voluntario.