Una familia de Villa Meliquina, en Neuquén, abrió una convocatoria en busca de voluntarios durante la temporada de verano 2026-2027. La propuesta contempla alojamiento gratis a cambio de colaborar con distintas tareas de mantenimiento de la propiedad.

La búsqueda está publicada en la plataforma internacional Workaway y está dirigida a personas interesadas en vivir una experiencia de intercambio cultural en la Patagonia argentina.

La estadía mínima es de una semana y la convocatoria contempla diferentes períodos entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

La colaboración estará orientada principalmente al mantenimiento de los espacios verdes, la huerta y las instalaciones de la propiedad.

Entre las actividades que detalla la familia en su publicación se encuentran:

Trabajar en la huerta orgánica y quitar malezas.

Preparar compost para utilizar en el jardín.

Cortar, ordenar y acomodar leña.

Mantener el pasto y los espacios verdes.

Ordenar materiales y herramientas distribuidos por el terreno.

Colaborar con la limpieza de la cocina y el jardín.

Ayudar con algunas tareas domésticas cuando sea necesario.

La familia también tiene una casa de té y habitaciones destinadas a turistas, por lo que pueden surgir otras actividades vinculadas con el funcionamiento cotidiano del emprendimiento.

Los anfitriones aclaran que no solicitan experiencia específica para participar. La idea es que los voluntarios puedan aprender las tareas durante su estadía y colaborar con las necesidades del lugar.

Voluntarios para vivir en la Patagonia. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cómo es el alojamiento que ofrecen en la Patagonia

Uno de los principales beneficios de la propuesta es que los participantes podrán alojarse en una cabaña independiente que anteriormente funcionaba como casa de té.

El espacio cuenta con una habitación con dos camas matrimoniales y una cama individual ubicada en el pasillo. También tiene cocina equipada, baño con ducha de agua caliente y una salamandra para calefaccionar el ambiente con leña.

En cuanto a la alimentación, los anfitriones ofrecen ingredientes y productos para que los voluntarios puedan preparar sus propias comidas. Entre ellos mencionan verduras, frutas, carne, panificados y legumbres. La publicación aclara que no incluyen productos lácteos.

La propiedad cuenta con conexión a internet y electricidad durante las 24 horas. Además, la familia utiliza paneles solares como parte de su sistema de abastecimiento energético.

Dónde queda el lugar y qué se puede hacer durante el tiempo libre

La experiencia se desarrolla en Villa Meliquina, una pequeña localidad de montaña ubicada en la provincia de Neuquén, a unos 40 kilómetros de San Martín de los Andes.

El alojamiento está rodeado de paisajes naturales y, según la descripción de los anfitriones, se encuentra a 1.100 metros del lago y a 400 metros del río.

Durante los momentos libres, los voluntarios pueden aprovechar el entorno para realizar distintas actividades al aire libre, como caminatas, senderismo, kayak, canoa, windsurf y natación.

Cuáles son las fechas disponibles para participar

La convocatoria contempla diferentes períodos de estadía durante la temporada de verano 2026-2027. Entre las fechas publicadas por los anfitriones se encuentran:

Del 13 al 28 de diciembre de 2026.

Del 26 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027.

Del 19 de enero al 3 de febrero de 2027.

Del 25 de enero al 9 de febrero de 2027.

Del 27 de enero al 11 de febrero de 2027.

Del 4 al 19 de febrero de 2027.

Del 9 al 24 de febrero de 2027.

Del 11 al 26 de febrero de 2027.

Del 24 de febrero al 11 de marzo de 2027.

Del 26 de febrero al 13 de marzo de 2027.

Del 5 al 20 de marzo de 2027.

Del 13 al 28 de marzo de 2027.

Del 24 de marzo al 11 de abril de 2027.

Los cupos varían según cada período y pueden incluir postulaciones individuales o de parejas. La disponibilidad debe confirmarse directamente con los anfitriones, ya que puede cambiar a medida que reciben solicitudes.

Cómo inscribirse para ser voluntario

Las personas interesadas en participar pueden consultar las condiciones y enviar una solicitud directamente a través del perfil de la familia en Workaway.

Para postularse, deberán indicar las fechas en las que podrían viajar y contar por qué les interesa formar parte de la experiencia.

La convocatoria está publicada en este enlace: Workaway: voluntariado en Villa Meliquina, Neuquén.