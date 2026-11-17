El centro de Buenos Aires guarda historias que muchas veces pasan inadvertidas detrás de sus fachadas. Una de ellas se encuentra en avenida Belgrano 430, donde hoy se levanta un edificio de renta que, a simple vista, podría confundirse con cualquier otra construcción de la zona.

La propiedad tiene un pasado particular: allí estuvo la casa familiar de Manuel Belgrano, donde nació el 3 de junio de 1770 y donde también pasó sus últimos días, antes de morir en 1820. La vivienda colonial desapareció más de un siglo después de su nacimiento y el terreno atravesó distintas transformaciones arquitectónicas hasta adquirir su fisonomía actual.

La casa colonial donde nació y murió Manuel Belgrano en Buenos Aires

La propiedad pertenecía a los padres del prócer, Domingo Belgrano Peri y María Josefa González Casero. En aquel entonces, la actual avenida Belgrano todavía se llamaba calle de Santo Domingo, por la iglesia y el convento que se encontraban a pocos metros del domicilio familiar.

Manuel Belgrano nació allí el 3 de junio de 1770 y pasó sus primeros años cerca de algunos de los espacios que luego marcaron su formación. Entre ellos se encontraba el Real Colegio de San Carlos, institución en la que continuó sus estudios y que hoy corresponde al Colegio Nacional de Buenos Aires.

La ubicación también permite dimensionar el entorno histórico en el que creció: a poca distancia estaban el convento de Santo Domingo y otros puntos centrales de la Buenos Aires colonial, en una zona que todavía conserva parte de ese patrimonio arquitectónico .

Qué pasó con la casa de Manuel Belgrano y por qué fue demolida

Manuel Belgrano es uno de los grandes próceres argentinos. Argentina.gob.ar

Según los antecedentes históricos presentados en el Congreso de la Nación, la casa fue demolida en 1872, después de que la propiedad dejara de pertenecer a la familia Belgrano.

La desaparición de la construcción original dio paso a otra etapa para el terreno. Tras la demolición, hacia fines del siglo XIX, se levantó en ese solar otro inmueble, conocido como Pre Calmer, que reemplazó a la vivienda colonial.

La historia edilicia continuó durante el siglo XX. El edificio que había ocupado el lugar de la casa familiar también fue demolido , en el contexto del ensanche de la avenida Belgrano. Finalmente, en 1940 se inauguró el actual Edificio Calmer, que modificó definitivamente la imagen del terreno.

Cómo es el Edificio Calmer que hoy ocupa el antiguo solar histórico

El actual Edificio Calmer se encuentra en el número 430 de la avenida Belgrano, en el barrio porteño de Monserrat. Su construcción corresponde a una etapa posterior de renovación urbana que modificó el aspecto de esa zona de Buenos Aires.

A diferencia del caserón colonial que ocupaba originalmente el terreno, el inmueble actual responde a otra concepción arquitectónica.

Su historia está relacionada con las transformaciones edilicias que atravesó la avenida Belgrano y con el reemplazo progresivo de las antiguas construcciones por edificios de renta.

Dónde estaba la casa de Manuel Belgrano y qué se puede visitar hoy

Aunque la casa original desapareció, el lugar todavía puede reconocerse en el mapa de Buenos Aires. El solar histórico está ubicado a pocos metros de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y el Convento de Santo Domingo, donde descansan los restos del prócer.

Belgrano murió el 20 de junio de 1820, en la misma vivienda en la que había nacido. Inicialmente fue sepultado en el atrio de Santo Domingo y, el 20 de junio de 1903, sus restos fueron trasladados al mausoleo construido en ese mismo espacio para homenajearlo.

Actualmente, quienes recorren el barrio pueden acercarse tanto al Edificio Calmer como al mausoleo de Belgrano. Son dos lugares cercanos que permiten reconstruir distintos momentos de una historia que comenzó hace más de 250 años y que todavía forma parte de la identidad de Monserrat.