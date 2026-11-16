Estacionar en sectores no autorizados puede derivar en la suspensión temporal de la Licencia Nacional de Conducir.

Estacionar en sectores no autorizados o bloquear espacios destinados a servicios esenciales no solo conlleva sanciones económicas, sino que puede derivar en la suspensión temporal de la Licencia Nacional de Conducir cuando la conducta se encuadra como falta grave y existe reincidencia.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 49, 77 y 82 de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, la autoridad de juzgamiento se encuentra facultada para retirar el registro habilitante si el conductor vuelve a cometer una infracción grave dentro de los plazos legales fijados tras una sanción firme anterior .

Qué estacionamientos prohibidos se consideran faltas graves según la Ley 24.449

El artículo 49 de la Ley Nacional de Tránsito prohíbe detenerse o estacionar sobre sendas peatonales, bicisendas, aceras, esquinas, ochavas, vías ferroviarias, accesos a garajes debidamente señalizados y en cualquier sector que afecte la seguridad, la visibilidad o la fluidez vehicular.

La aplicación de la inhabilitación por reincidencia depende de que la infracción revista el carácter de falta grave , categoría que el artículo 77 (inciso b) asigna específicamente a las siguientes conductas:

Obstrucción de la circulación: dejar el vehículo en zonas donde se impida o dificulte el paso normal del resto del tránsito.

Bloqueo al transporte y emergencias: dificultar o impedir el estacionamiento o la detención de vehículos del transporte público de pasajeros y unidades de emergencia en sus lugares reservados.

Ocupación de sectores de seguridad: estacionar en espacios reservados por razones de visibilidad o seguridad vial.

Espacios reservados específicos: respecto a las dársenas destinadas a personas con discapacidad, su uso indebido es sancionable, aunque el encuadre como causal automática de inhabilitación bajo el artículo 82 debe verificarse según la tipificación local de cada jurisdicción provincial o municipal.

El artículo 82 de la Ley 24.449 determina que existe reincidencia cuando un infractor comete una nueva falta tras haber sido sancionado previamente. Fuente: Imagen ilustrada con ChatGPT

Cómo funciona la reincidencia y cuáles son los plazos de inhabilitación del registro

El artículo 82 de la Ley 24.449 determina que existe reincidencia cuando un infractor comete una nueva falta tras haber sido sancionado previamente , computándose de manera independiente los plazos según la gravedad: dentro de un año para faltas leves y dentro de dos años para faltas graves.

En este último supuesto, el inciso b establece una escala progresiva de suspensión de la licencia, cuya ejecución implica la retención del documento habilitante (artículo 83) y su asentamiento en el Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito (ReNAT).

Mientras que en la primera reincidencia el juez puede disponer una inhabilitación de hasta 9 meses a su criterio y en la segunda el plazo puede extenderse hasta 12 meses también bajo evaluación judicial, a partir de la tercera reincidencia la normativa impone de manera obligatoria una suspensión de hasta 18 meses, duplicándose sucesivamente dicho período ante cada nueva transgresión comprobada.

Incrementos económicos en las multas y cálculo mediante Unidades Fijas

Además de la posible pérdida temporal del registro, la reiteración de infracciones impacta directamente en el bolsillo del conductor mediante recargos porcentuales automáticos previstos en el mismo artículo 82 de la legislación nacional.

Ante una primera reincidencia, el importe de la multa sufre un incremento del 25%, porcentaje que asciende al 50% en la segunda reincidencia y alcanza el 75% en la tercera, aplicándose en las reiteraciones posteriores la fórmula de actualización estipulada por la ley.

Conforme al artículo 84 de la Ley 24.449, estas sanciones pecuniarias se calculan mediante Unidades Fijas (UF), donde cada unidad equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial, dentro de un marco legal general que oscila entre las 50 y las 5.000 UF, debiendo verificarse siempre el régimen local aplicable en cada provincia o municipio (como ocurre en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires) para determinar el monto exacto en pesos.