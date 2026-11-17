Un fuerte rally del dólar estadounidense desde el verano boreal borró las pérdidas que siguieron al shock del “Día de la Liberación” del año pasado, impulsado por la expectativa de que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés para combatir la inflación.

El índice dólar, que mide la moneda frente a una canasta de pares, subió 1,7% este mes y volvió al nivel que tenía cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, sacudió los mercados globales con su ofensiva arancelaria del 2 de abril del año pasado.

El euro cayó por debajo de u$s 1,10 esta semana por primera vez desde la turbulencia del “Día de la Liberación”.

“Fue casi una tormenta perfecta de factores favorables al dólar”, dijo Van Luu, director global de estrategia de soluciones de la gestora de activos Russell Investments. Señaló que una Fed “hawkish” y unas “acciones estadounidenses resilientes a nivel índice” están empujando al billete verde al alza.

El dólar se vio impulsado por las apuestas a tasas de interés más altas en EE.UU., después de que la Fed las subiera en septiembre por primera vez desde 2023, a un rango de entre 3,75% y 4%. Los operadores esperan otra suba de un cuarto de punto en la reunión del mes próximo y dos subas más de esa magnitud el año que viene, según los niveles implícitos en los contratos de futuros de la Fed.

Esas expectativas se alimentaron de un aumento de 0,4% en los precios al consumidor de EE.UU. en octubre, mayor al esperado y de los comentarios que hizo la semana pasada el gobernador de la Fed Christopher Waller: dijo que el banco central debería considerar una suba fuerte de 0,5 punto porcentual en diciembre para contener la inflación.

Esto hizo subir los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y llevó a ese mercado la semana pasada a su peor desempeño en más de 18 meses, con el rendimiento a 10 años otra vez por encima de 5%. Los rendimientos de los bonos suben cuando los precios caen.

“Este es un rally del dólar impulsado por factores macro”, dijo Francesco Pesole, estratega de ING. Agregó que los datos de inflación y los comentarios de funcionarios de la Fed están elevando las expectativas sobre las tasas en EE.UU. “en un momento en que la baja de los precios de la energía genera dudas sobre cuánto más pueden extender otros bancos centrales sus ciclos de endurecimiento”.

Los movimientos del dólar coronan un giro notable para la moneda, que se debilitó de manera drástica el año pasado cuando la guerra comercial de Trump asustó a los inversores en activos estadounidenses y alimentó la preocupación por su impacto en el crecimiento local.

La recuperación del dólar este año se vio favorecida por el auge del mercado de acciones y los fuertes flujos hacia la renta variable estadounidense, así como por datos económicos sólidos pese a la guerra con Irán.

La moneda también se benefició de la preocupación por la sostenibilidad de la deuda en la Eurozona, en particular en Francia y Bélgica, y del crecimiento más débil en otros lugares, como China, factores que sumaron presión a la baja sobre el euro y otras monedas.

Todo esto ayudó al dólar a “sacudirse hasta ahora los riesgos a la baja derivados de la reciente caída de los precios de la energía y de las acciones tecnológicas de EE.UU.”, dijo Lee Hardman, analista sénior de monedas de MUFG. Todas las demás monedas del muy seguido G10, el grupo de las principales economías, se debilitaron frente al dólar en el último mes.

La amenaza a la independencia del banco central se debilitó desde la amplia victoria de los demócratas en las elecciones de medio término de este mes en EE.UU. Fuente: REUTERS Jonathan Ernst

Muchos inversores esperaban que la Fed, bajo su nuevo presidente Kevin Warsh, designado por Trump, fuera “cauta a la hora de subir las tasas, pero los datos de inflación más fuertes le hicieron más difícil a la Fed pasar por alto los riesgos alcistas de inflación”, agregó Hardman.

Trump critica abiertamente las tasas de interés más altas, pero algunos analistas sostienen que la amenaza a la independencia del banco central se debilitó desde la amplia victoria de los demócratas en las elecciones de medio término de este mes en EE.UU.

“Los riesgos para la independencia de la Fed disminuyeron aún más tras las elecciones de medio término y ya no justifican una prima de riesgo positiva para el dólar”, señalaron analistas de Barclays en un informe del martes.

La suba del dólar también intensifica la presión sobre las economías en desarrollo: aumenta el costo de su financiamiento en dólares y socava una idea que compartían muchos, la de que los mercados emergentes prosperarían este año en parte gracias a que el dólar seguiría débil.

Las monedas emergentes estaban “sufriendo el doble golpe de un dólar más fuerte junto con ruido político interno justo en el peor momento”, dijo Simon Quijano-Evans, director de estrategia de la consultora de análisis Macro Hive. Mencionó la especulación sobre quién podría ser el próximo ministro de Finanzas de Brasil y otros factores locales de incertidumbre.