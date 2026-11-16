Situado en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Puerto Almanza se erige como el pueblo más austral de la Argentina. Emplazado en el sector de la desembocadura del río Almanza, frente a la localidad chilena de Puerto Williams (en la isla Navarino), este pequeño asentamiento costero rodeado de bosques fueguinos y montañas basa su identidad en la actividad marítima .

Sus orígenes formales se remontan al 28 de febrero de 1899, cuando el presidente Julio Argentino Roca firmó el decreto que habilitó el puerto tras la instalación de un aserradero , consolidándose luego con la presencia de Prefectura Naval en 1966, su oficialización como Asentamiento Urbano mediante la Ley Territorial N.º 308 en octubre de 1987 y el arraigo definitivo de los pescadores artesanales hacia finales del siglo XX.

La Ruta de la Centolla: el secreto gastronómico de Puerto Almanza que abastece a los restaurantes de Ushuaia

La actividad económica de Puerto Almanza gira en torno a la pesca local, abasteciendo tanto a los restaurantes del propio poblado como al circuito gastronómico de Ushuaia.

El gran emblema culinario de la zona es la centolla patagónica, capturada en las aguas del Canal Beagle, que da nombre a la conocida Ruta de la Centolla , una experiencia turística que acerca a los visitantes al trabajo diario de los productores y a los emprendimientos familiares del lugar.

Además de la centolla, la oferta gastronómica local se caracteriza por la frescura de sus frutos de mar y especies autóctonas , entre los que se destacan platos elaborados con mejillones, cholgas, róbalo, trucha y diversos moluscos de la región.

El gran emblema culinario de la zona es la centolla patagónica, capturada en las aguas del Canal Beagle, que da nombre a la conocida Ruta de la Centolla. findelmundo.tur.ar

Debido a la escala reducida del asentamiento, muchos de estos comedores funcionan como proyectos familiares directamente vinculados con la actividad pesquera, por lo que se recomienda confirmar previamente la atención, los horarios y realizar reservas antes de emprender el viaje.

La historia geopolítica y el rol militar y estratégico de Puerto Almanza

Más allá de su perfil turístico y pesquero, Puerto Almanza desempeña un rol estratégico en la defensa y soberanía nacional debido a su ubicación sobre el Canal Beagle , paso marítimo clave por su cercanía con la Antártida. La Armada Argentina estableció allí el Destacamento Naval Almanza para garantizar la seguridad costera y colaborar en la gestión de emergencias en la región.

Durante el punto más álgido de las tensiones limítrofes con Chile por la soberanía de las islas Picton, Lennox y Nueva (entre 1978 y 1979), la Argentina desplegó un plan de fortificaciones que incluyó la instalación de la Batería 25 de Mayo en Puerto Almanza (junto con la Batería Libertad en Monte Gallinero).

Estas posiciones contaban con cañones Bofors de 105 milímetros, artillería antiaérea y túneles subterráneos construidos bajo condiciones climáticas extremas. Tras la mediación papal del cardenal Antonio Samoré y la firma del Tratado de Paz y Amistad el 29 de noviembre de 1984, varias de aquellas estructuras defensivas permanecieron en pie como patrimonio histórico de la región .

Qué hacer en los alrededores de Puerto Almanza: naturaleza e historia en la costa fueguina

Quienes visitan Puerto Almanza pueden complementar la experiencia gastronómica con recorridos naturales e históricos por la costa fueguina y organizar la escapada en el día:

Punta Paraná y Cascada del Duende: ubicados en las inmediaciones del poblado, ofrecen una playa extensa, propuestas gastronómicas y senderos cortos entre el bosque y los arroyos que conducen hacia la cascada.

Estancia Harberton: establecimiento histórico fundado por Thomas Bridges que cuenta con museo, caminatas y excursiones náuticas (se sugiere verificar previamente sus días y horarios de apertura).

Cómo llegar desde Ushuaia y cuál es la mejor época para visitarlo

El acceso terrestre a Puerto Almanza desde la ciudad de Ushuaia abarca un trayecto de aproximadamente 75 kilómetros tomando la Ruta Nacional 3 y luego la Ruta Provincial J.

El acceso terrestre a Puerto Almanza desde la ciudad de Ushuaia abarca un trayecto de aproximadamente 75 kilómetros tomando la Ruta Nacional 3 y luego la Ruta Provincial J. findelmundo.tur.ar

Esta distancia permite realizar el paseo durante el día sin necesidad de alojarse en el asentamiento, pudiendo llegar tanto en vehículo particular como a través de excursiones organizadas por prestadores locales, algunas de las cuales incluyen navegación por el Canal Beagle.

Respecto a la planificación del viaje, las autoridades turísticas provinciales recomiendan visitar la zona durante la primavera, el verano y el otoño, ya que en invierno las condiciones climáticas pueden dificultar la transitabilidad de la ruta.

Debido a la escala reducida del poblado, resulta fundamental confirmar con anticipación si los restaurantes se encuentran operativos y gestionar reservas previas antes de emprender el recorrido.