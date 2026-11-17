Preparar el auto para un viaje largo suele implicar revisar los neumáticos, cargar combustible y comprobar que todo esté en condiciones para salir a la ruta. Pero también resulta importante evaluar el mantenimiento general del vehículo y, especialmente, conocer el estado del aceite y los filtros.

Esto no significa que sea necesario cambiar el lubricante cada vez que se realiza un viaje. La clave está en verificar si el vehículo se encuentra próximo al intervalo de mantenimiento establecido por el fabricante y controlar que el nivel de aceite sea el adecuado antes de comenzar un recorrido prolongado.

El alcance y la frecuencia de cada servicio dependen de la marca, el modelo, la motorización, el kilometraje y las condiciones de uso. Por eso, la referencia principal debe ser siempre el plan de mantenimiento indicado por el fabricante.

Por qué conviene revisar el aceite antes de viajar

Durante un viaje largo, el motor puede permanecer funcionando durante varias horas consecutivas. En ese contexto, tener al día el mantenimiento previsto permite evitar comenzar el recorrido con una tarea pendiente.

El primer control es el nivel de aceite. La medición debe realizarse con el vehículo estacionado sobre una superficie plana y siguiendo el procedimiento indicado para cada modelo. En los autos que cuentan con varilla de medición, esta permite comprobar directamente el nivel, mientras que otros vehículos utilizan sensores electrónicos.

Foto: YPF, Boxes. YPF BOXES

También resulta importante verificar cuándo se realizó el último cambio. Si el próximo mantenimiento se encuentra cercano a la fecha o al kilometraje del viaje, realizarlo previamente permite cumplir con el intervalo establecido antes de someter al vehículo a un recorrido extenso.

Además, debe utilizarse el lubricante correspondiente para cada motor. No alcanza con agregar cualquier aceite disponible si el nivel está bajo: el producto debe respetar la viscosidad y las especificaciones indicadas por el fabricante.

Qué más conviene controlar antes de salir a la ruta

El aceite es solamente uno de los puntos que deberían formar parte de una revisión previa. También conviene controlar:

Presión y estado general de los neumáticos.

Líquido refrigerante y líquido de frenos.

Estado de la batería.

Funcionamiento de luces y balizas.

Pastillas y discos de freno.

Correas, mangueras y escobillas.

Posibles testigos o alertas en el tablero.

La revisión también puede ayudar a identificar señales que ya estaban presentes durante el uso cotidiano. Una pérdida de líquido, un ruido diferente, un desgaste irregular o un comportamiento anormal del vehículo son motivos suficientes para realizar un control antes de iniciar el viaje.

Una revisión integral antes de viajar

En YPF BOXES, el cambio de aceite y filtros se complementa con un control preventivo de más de 27 puntos del vehículo. La revisión contempla componentes mecánicos, elementos de seguridad, fluidos y sistemas eléctricos, además de un escaneo electrónico para detectar posibles fallas.

Al finalizar, el cliente recibe un certificado con el resultado del diagnóstico, lo que permite conocer con mayor claridad el estado general de los puntos revisados.

El control preventivo no reemplaza el plan de mantenimiento indicado por el fabricante, sino que lo acompaña. Antes de salir a la ruta, permite anticipar necesidades y tomar decisiones con mayor información, evitando dejar controles importantes para último momento.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.