Reuniones corporativas, congresos, convenciones y capacitaciones requieren espacios capaces de adaptarse a propuestas y cantidades de asistentes diferentes. En ese escenario, Howard Johnson y Days Inn cuentan con una infraestructura de 125 salones de eventos distribuidos en 42 hoteles, ubicados en distintos destinos del país y destinados tanto a actividades empresariales como sociales.

Foto: Howard Johnson, La Plata en Buenos Aires. Fuente: Howard Johnson, La Plata en Buenos Aires

125 salones con diferentes capacidades y formatos

La variedad es uno de los principales puntos de la propuesta. Los establecimientos disponen de salones con diferentes capacidades, que contemplan desde reuniones pequeñas hasta encuentros corporativos, capacitaciones y grandes eventos. Los espacios son versátiles y pueden adaptarse a distintos formatos y necesidades, según las características de cada actividad.

A esa diversidad se suma la presencia en múltiples destinos del país. De esta manera, la red permite organizar distintos tipos de encuentros dentro de sus hoteles. Los espacios cuentan, además, con equipamiento preparado para reuniones y presentaciones, otro de los servicios incluidos por la compañía dentro de su oferta para eventos.

La propuesta abarca diferentes perfiles de organizaciones y actividades. Está dirigida a empresas, clubes deportivos, instituciones, agencias, asociaciones y otras organizaciones. En cuanto al tipo de encuentro, los salones pueden utilizarse para eventos corporativos, reuniones, congresos, convenciones, capacitaciones y también eventos sociales.

Foto: Howard Johnson, Pilar en Buenos Aires. Fuente: Howard Johnson, Pilar en Buenos Aires

Alojamiento y gastronomía, en el mismo establecimiento

Los servicios no terminan en el salón. La gastronomía también es parte de la propuesta para los grupos que organizan sus encuentros dentro de los hoteles. Las alternativas contemplan coffee breaks, desayunos, almuerzos, cenas y otras propuestas para eventos, lo que permite complementar las actividades previstas con diferentes instancias gastronómicas.

A esto se suma la posibilidad de alojar a los asistentes en el mismo hotel donde se lleva adelante la actividad. Esta característica permite reunir el espacio destinado al evento y el hospedaje dentro del establecimiento. La Compañía resume su oferta como una combinación de salón, alojamiento, gastronomía, spa y servicios complementarios para atender las distintas necesidades vinculadas con cada encuentro.

Otro componente señalado por Howard Johnson y Days Inn es la atención personalizada, destinada a acompañar la organización y coordinación de los eventos. Este servicio se suma a la variedad de capacidades y formatos disponibles en los salones, así como a las alternativas de gastronomía y alojamiento incluidas dentro de la propuesta.

Days Inn Dolores en Buenos Aires. Fuente: Days Inn Dolores en Buenos Aires

De esta forma, la infraestructura reúne 42 hoteles, 125 salones, múltiples destinos, espacios versátiles, gastronomía y alojamiento. El abanico va desde una reunión de menor escala o una capacitación hasta congresos, convenciones, eventos corporativos y encuentros sociales, con distintas alternativas según las características de cada grupo u organización.

Para quienes necesiten consultar por la organización de alguno de estos encuentros, Howard Johnson y Days Inn indican como vía de contacto el correo eventos@hojoar.com

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.