Lanzaron una nueva convocatoria en busca de voluntarios que deseen alojarse en un hostel de Mar del Plata durante la temporada de verano. La propuesta ofrece hospedaje y desayuno a cambio de colaborar durante 20 horas semanales en distintas tareas del establecimiento.

La iniciativa, publicada en la plataforma internacional Worldpackers, permite pasar una temporada en uno de los destinos turísticos más elegidos de la Costa Atlántica sin afrontar el costo del alojamiento.

A cambio, los participantes deberán ayudar con la limpieza, el orden de las habitaciones y los espacios comunes.

Cómo es el voluntariado en Mar del Plata

Según detalla la publicación, las tareas estarán relacionadas principalmente con el mantenimiento de la limpieza y la organización general del hostel.

Entre las actividades previstas se encuentran:

Limpiar y mantener ordenadas las habitaciones.

Realizar tareas de limpieza en baños y espacios comunes.

Colaborar con la limpieza de la cocina.

Ayudar a preparar las camas y realizar tareas domésticas.

Eventualmente, colaborar en la cafetería con tareas en la bacha de la cocina.

Mar del Plata se prepara para la temporada de verano. Archivo

Qué ofrece el hostel a cambio de la colaboración

Uno de los principales beneficios de la convocatoria es el alojamiento. Los participantes tendrán una cama en una habitación compartida con otras personas que también formen parte del equipo.

Además, el establecimiento ofrece:

Desayuno diario durante toda la estadía.

Acceso a internet de alta velocidad.

Uso de una cocina equipada para preparar comidas.

Dos días libres por semana.

Descuentos en fiestas, bares, restaurantes y bebidas.

Entradas gratuitas para determinados eventos y fiestas de la ciudad.

Descuentos en otros alojamientos.

Vale destacar que se trata de un intercambio y no de un empleo remunerado.

Cuáles son los requisitos para postularse

La convocatoria establece algunas condiciones para quienes quieran participar de la experiencia.

Los requisitos publicados son:

Tener entre 20 y 35 años.

Contar con inglés principiante o español intermedio.

Viajar de manera individual. No se aceptan parejas ni postulaciones de dos personas.

Comprometerse con una estadía mínima de tres semanas.

La publicación contempla disponibilidad entre noviembre y abril, por lo que incluye los meses de la temporada de verano.

Cómo anotarse para participar del voluntariado

Las personas interesadas deberán ingresar a Worldpackers y registrarse como viajeros para consultar los detalles de la propuesta y enviar una solicitud al anfitrión.

La plataforma funciona mediante un sistema de membresías. Por eso, antes de iniciar el proceso, es importante revisar las condiciones y los costos correspondientes.

También hay que tener en cuenta que el alojamiento y el desayuno son los beneficios informados por el establecimiento, pero no cubren todos los gastos del viaje.

Según aclara la publicación, quedan excluidos los pasajes, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de corresponder.