El voluntariado es una modalidad que atrae a miles de viajeros alrededor del mundo porque ayuda a conocer lugares con paisajes únicos y a costos más bajos que de la manera tradicional, a cambio de colaborar con tareas en el lugar del anfitrión por un determinado tiempo.

En este caso, un hostel familiar de Puerto Iguazú, en Misiones, abrió una convocatoria para voluntarios que quieran vivir gratis cerca de las Cataratas.

La propuesta está en la plataforma Workaway y a cambio del alojamiento, pide 5 horas de colaboración por día. No obstante, antes de postularse es importante que el viajero sepa que algunos gastos corren por su cuenta.

Qué tareas realizará el voluntario y qué incluye el alojamiento

Las tareas son livianas y están centradas en la recepción del hostel familiar:

Hacer el check in y check out de los huéspedes.

Dar información sobre cómo llegar a las Cataratas en colectivo o taxi.

Limpiar la pileta , que es chica.

Mantener el orden del lugar.

No obstante, no hay que limpiar todo el hostel, porque la familia cuenta con una persona para esa tarea. Además, el anfitrión aclara que el trabajo es fácil y que la idea es sentirse como en casa.

Se busca voluntario para vivir gratis en Puerto Iguazú a cambio de colaborar 5 horas por día en un hostel: cuáles son los requisitos. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Por su parte, el alojamiento incluye:

Habitación pequeña con cucheta , aire acondicionado y buen wifi.

Espacio que no se comparte con los huéspedes.

Cocina de uso común con provisiones básicas.

Acceso a la pileta del hostel.

Las comidas no están incluidas, aunque la familia suele compartir las suyas con los voluntarios.

Cuáles son los requisitos para postularse

Estos son los puntos clave que pide la anfitriona:

Estadía mínima: 3 semanas.

Idioma: inglés fluido, porque se atiende a turistas extranjeros todos los días.

Cupo: hasta dos voluntarios a la vez.

Además, la familia ofrece intercambio de idiomas, ideal para conocer costumbres locales. Cerca del hostel está el Hito Tres Fronteras, desde donde se ven Paraguay y Brasil, y hay saltos chicos para nadar.

Los interesados deberán crearse un perfil en Workaway con su información personal, buscar la publicación, postularse y esperar la aceptación del anfitrión.

En este sentido, cabe destacar que varios gastos corren por cuenta del viajero: pasajes a Puerto Iguazú, traslado interno y seguro de viaje.

En conclusión, es una opción ideal para quien busca alojamiento sin costo en uno de los destinos más visitados del país, con una carga horaria definida y reglas claras.