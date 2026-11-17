Las acciones tecnológicas atraviesan una etapa de corrección en Wall Street. La última rueda dejó caídas del 1,1% para el S&P 500, del 1,2% para el Nasdaq y del 1,5% para el Dow Jones, en un contexto de mayor incertidumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial y la capacidad de las grandes compañías para convertir sus millonarias inversiones en ganancias.

En diálogo con El Cronista, Nicolás Parreira, asesor financiero y director financiero de Grupo Sigma, explicó que el fenómeno responde a un cambio en la forma en que Wall Street evalúa al sector.

“Durante los últimos años, el mercado premió el crecimiento de la inteligencia artificial y las inversiones en infraestructura, semiconductores y centros de datos. Ahora empieza a exigir resultados concretos sobre ese capital invertido ”, señaló.

Qué está pasando con las tecnológicas en Wall Street

Según Parreira, la principal preocupación pasa por la capacidad de las empresas para transformar las enormes inversiones vinculadas a la inteligencia artificial en ganancias sostenibles.

“Las grandes compañías tecnológicas están destinando cifras extraordinarias a ampliar su capacidad de procesamiento, mientras que una parte importante de los ingresos esperados podría materializarse recién en los próximos años”, explicó.

Generada con inteligencia artificial

Esto genera interrogantes sobre la rentabilidad futura de esos desembolsos, la evolución del flujo de caja libre y las valuaciones que los inversores están dispuestos a convalidar.

En este contexto, Nvidia se convirtió en uno de los focos de atención del mercado. La compañía ya venía corrigiendo desde los máximos alcanzados en octubre y la salida de Jensen Huang de la conducción de la empresa sumó incertidumbre adicional.

Parreira agregó que incluso la publicación de balances sólidos de la compañía podría no ser suficiente para tranquilizar al mercado.

“Hoy after market presenta resultados y serán una referencia importante para evaluar si la demanda de infraestructura para inteligencia artificial continúa creciendo al ritmo que anticipaba el mercado. Incluso un buen balance puede generar una reacción negativa si no supera expectativas demasiado exigentes”, advirtió.

Al mismo tiempo, el especialista destacó que una eventual salida a bolsa de Anthropic podría abrir nuevas alternativas para invertir directamente en compañías dedicadas al desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

“Aunque todavía habría que evaluar su rentabilidad, sus costos de procesamiento y sus necesidades de financiamiento”, indicó.

Qué empresas tecnológicas mirar hoy

Pese a la corrección, Parreira considera que el ciclo de crecimiento del sector todavía tiene recorrido. Sin embargo, afirma que el mercado entró en una etapa de mayor selectividad.

“El mercado empieza a diferenciar entre empresas que prometen crecimiento y compañías capaces de transformarlo en resultados económicos sostenibles”, afirmó.

Dentro de ese universo, una de las compañías que más destaca es Alphabet. “Tiene una ventaja importante porque combina negocios consolidados y rentables, como su plataforma publicitaria y YouTube, con oportunidades de crecimiento en Google Cloud, Gemini y sus propios procesadores para inteligencia artificial”, explicó.

Fuente: Bloomberg Marlena Sloss

Según el especialista, esta diversificación permite que la empresa combine negocios maduros y rentables con nuevas fuentes de crecimiento vinculadas a la inteligencia artificial.

Otra compañía que mantiene bajo análisis es Broadcom, por su participación en el desarrollo de chips personalizados y soluciones de conectividad para centros de datos.

“Su oportunidad está vinculada con la creciente demanda de procesadores especializados, aunque debemos considerar la concentración de clientes y cuánto crecimiento ya está descontado en su valuación”, destacó.

Microsoft también aparece entre las empresas a seguir, gracias a la combinación de Azure, software corporativo e inteligencia artificial. Sin embargo, Parreira advierte que los inversores deberían ser prudentes con las valuaciones actuales y prestar atención al crecimiento del gasto en infraestructura.

Respecto de Nvidia, considera que continúa siendo una pieza clave dentro del ecosistema de la inteligencia artificial, aunque recomienda un análisis más riguroso antes de tomar posiciones.

“Una caída importante en el precio de la acción no significa automáticamente que esté barata. Primero necesitamos determinar si las perspectivas de crecimiento y rentabilidad siguen justificando su valuación”, sostuvo.

Dónde pueden aparecer las oportunidades en inteligencia artificial

Para Parreira, las mejores oportunidades podrían ubicarse fuera de los tradicionales fabricantes de chips. “El mercado ya incorporó expectativas muy exigentes para buena parte de ese segmento, mientras que la expansión de la inteligencia artificial está generando necesidades concretas en otras industrias”, explicó.

Una de las áreas que sigue de cerca es la infraestructura eléctrica y la refrigeración de centros de datos. En este sector destaca empresas como Vertiv y Eaton, que pueden beneficiarse del aumento de la capacidad instalada, porque el crecimiento de la IA requiere cada vez más energía y sistemas de distribución y enfriamiento.

También identifica oportunidades en redes y conectividad, donde destacan Arista Networks y Broadcom. “A medida que los centros de datos crecen, aumenta la necesidad de conectar procesadores y servidores de manera eficiente”, señaló.

En el segmento de memoria destaca a Micron, mientras que dentro de la computación en la nube vuelve a ubicar a Alphabet entre las principales candidatas gracias a la combinación de Google Cloud, procesadores propios y aplicaciones comerciales.

“ Mi preferencia sería buscar empresas que puedan beneficiarse del crecimiento de la infraestructura y la adopción de IA sin depender exclusivamente de que continúen aumentando las valuaciones de los fabricantes de chips ”, concluyó.

En qué CEDEARs y ETF recomiendan invertir

A la hora de obtener exposición al sector tecnológico desde Argentina, Parreira recomienda diferenciar las alternativas según el perfil de riesgo de cada inversor.

Para quienes buscan una estrategia más diversificada, menciona dos ETF ampliamente utilizados. “Analizaría SPY, que sigue al S&P 500, y QQQ, que permite una mayor concentración en las grandes compañías tecnológicas y de crecimiento del Nasdaq-100”, explicó.

Para perfiles más agresivos, en cambio, destaca ARKK, un ETF de gestión activa que invierte en empresas vinculadas con innovación disruptiva, inteligencia artificial, robótica y otras tecnologías emergentes.

“Tiene mayor exposición a compañías cuyas valuaciones dependen del crecimiento futuro y, por lo tanto, puede presentar una volatilidad considerablemente superior a la de los índices tradicionales”, indicó.

Entre los Cedears, el especialista menciona a Alphabet, Broadcom y Micron por su exposición a diferentes segmentos de la inteligencia artificial. También recomienda seguir de cerca a Microsoft y Nvidia, aunque con una mirada exigente sobre sus valuaciones y capacidad de generación de caja.