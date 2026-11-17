Los conductores que reciben una fotomulta en la provincia de Buenos Aires pueden solicitar que se declare su nulidad si el radar que registró la infracción no cumple con los requisitos de señalización establecidos por la normativa vigente.

La Ley 13.927, modificada por la Ley 14.246, establece condiciones específicas para la instalación de radares y otros dispositivos de control de velocidad.

Entre ellas, exige que determinados equipos estén señalizados con una anticipación mínima de 500 metros y advierte que el incumplimiento de esta obligación puede invalidar las infracciones registradas.

Fotomultas: la ley exige señalizar los radares con 500 metros de anticipación

El artículo 28 bis de la Ley 13.927 establece que los radares y demás dispositivos utilizados para detectar excesos de velocidad deben contar con señalización vertical cuando se instalen en sectores donde la velocidad permitida sea inferior a los límites máximos fijados por el artículo 51 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

En esos casos, los carteles deben colocarse con una anticipación mínima de 500 metros respecto de la zona donde el equipo comienza a detectar infracciones.

Asimismo, la señalización debe ser claramente visible e identificable para los conductores y tiene que informar cuál es la velocidad máxima permitida en ese tramo.

La normativa contempla esta obligación para distintos tipos de dispositivos, tanto fijos como móviles, automáticos, semiautomáticos o manuales, fotográficos o no.

Las fotomultas registradas por radares que no cumplen con los requisitos de señalización establecidos por la ley pueden ser declaradas nulas en la provincia de Buenos Aires. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué dice la ley sobre la nulidad de las fotomultas

El artículo también establece una consecuencia jurídica cuando no se cumplen las condiciones de señalización exigidas.

El texto legal indica expresamente: “ El incumplimiento de las medidas referenciadas en el presente artículo, hará que las actas de infracciones y/o fotomultas generadas, sean nulas de nulidad absoluta y carentes de vínculo jurídico exigible para su efectivo cumplimiento y pago ”.

Así, cuando un radar debía estar señalizado y no cumple con la anticipación mínima de 500 metros, las actas y fotomultas generadas pueden quedar alcanzadas por la nulidad prevista en la ley.

Esto significa que la falta de señalización no constituye solamente una irregularidad administrativa: la propia normativa establece que las infracciones registradas en esas condiciones carecen de vínculo jurídico exigible para su pago.

Cuándo no es obligatorio señalizar cada radar

La normativa contempla una excepción para las autopistas y semiautopistas donde la velocidad máxima permitida coincide con el límite establecido por el artículo 51 de la Ley 24.449. En esos tramos, las autoridades no están obligadas a colocar carteles que indiquen la ubicación específica de cada radar.

No obstante, sí deben instalar señalización vertical para advertir a los conductores que en esa arteria funcionan controles de velocidad.