Un agente de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires le solicita la licencia a un conductor.

El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC) de la Ciudad de Buenos Aires establece un puntaje inicial de 20 puntos para cada licencia de conducir y aplica descuentos cuando se cometen determinadas infracciones de tránsito.

Entre las faltas que reciben la sanción más alta se encuentran conducir bajo los efectos del alcohol o negarse a realizar un control de alcoholemia o estupefacientes, conductas que implican la pérdida de 10 puntos y no permiten recuperar el puntaje mediante reasignaciones.

Como cada registro comienza con 20 unidades, dos infracciones de esta categoría pueden dejar al conductor sin puntos y dar inicio al procedimiento de inhabilitación. Además, cuando llega a cero por segunda vez, la licencia que tenía otorgada caduca y, para volver a conducir una vez cumplida la sanción, deberá iniciar un nuevo trámite de otorgamiento.

Qué infracciones por alcoholemia descuentan 10 puntos en CABA

El SEPC contempla descuentos de puntaje para quienes cometen faltas específicas previstas en la normativa porteña. Entre ellas se encuentran conducir bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes y negarse a someterse a los controles destinados a detectar estas sustancias .

Agente de tránsito retiene una licencia de conducir. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

En ambos casos, la sanción es de 10 puntos, sin posibilidad de reasignación. Por ese motivo, un conductor que comete dos de estas infracciones puede perder la totalidad de las 20 unidades que recibe al obtener su licencia. También puede llegar a cero si acumula otras faltas que impliquen descuentos de puntaje .

Qué sucede cuando un conductor llega a cero puntos

Al agotarse el puntaje, se inicia un procedimiento de inhabilitación, pero la licencia no queda suspendida automáticamente en ese mismo momento. El conductor cuenta con un plazo de 20 días para presentarse ante un Controlador Administrativo de Faltas y resolver el expediente, mientras que la autoridad evalúa las circunstancias del caso y determina si corresponde aplicar la sanción.

La duración de la inhabilitación depende de la cantidad de veces que el titular haya llegado a cero puntos. La primera vez corresponde una sanción de 60 días, además de la obligación de realizar y aprobar un curso de educación vial.

Desde la segunda vez deberán tramitar una nueva licencia de conducir

Cuando el conductor llega a cero puntos por segunda vez, la inhabilitación se extiende a 180 días y se dispone la caducidad de la licencia que tenía otorgada.

Esto significa que, una vez cumplido el plazo de la sanción y aprobado el curso de educación vial, no podrá utilizar el registro anterior, sino que tendrá que comenzar un nuevo trámite de otorgamiento si desea volver a conducir.

En la tercera ocasión, la inhabilitación asciende a dos años, mientras que desde la cuarta vez y en las siguientes se extiende a cinco años. En ambos casos también se establece la caducidad de la licencia y la obligación de iniciar nuevamente el proceso para obtenerla.