La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece límites de velocidad específicos para circular por distintos sectores de la vía pública.

Entre ellos, contempla una restricción especial para los conductores que atraviesen pasos a nivel sin barreras ni semáforos: deben circular a una velocidad precautoria que no supere los 20 kilómetros por hora y comprobar previamente que no se aproxima ningún tren.

Incumplir esta norma puede derivar en sanciones económicas y pérdida de puntos de la licencia. Además, el artículo 82 contempla la inhabilitación para conducir por reincidencia en faltas graves.

Qué establece la Ley 24.449 sobre la velocidad máxima en los pasos a nivel

El artículo 51, inciso e), punto 2, de la Ley Nacional de Tránsito establece que los vehículos deben circular a una velocidad precautoria que no supere los 20 km/h en los pasos a nivel que no tengan barreras ni semáforos.

La disposición también exige que los conductores se aseguren de que no se aproxima un tren antes de atravesar las vías. Por lo tanto, respetar el límite de velocidad no es la única obligación: también se necesita extremar las precauciones y comprobar que el cruce puede realizarse de manera segura.

Por su parte, el artículo 77, inciso n), incluye entre las faltas graves la violación de los límites de velocidad máxima y mínima establecidos por la ley, con un margen de tolerancia de hasta el 10%.

El Decreto 779/95, en su Anexo 2, artículo 104, establece sanciones económicas para quienes no respeten los límites de velocidad:

Incumplir el límite de 20 km/h en un paso a nivel sin barreras ni semáforos puede acarrear, además de una multa de entre 150 y 1.000 unidades fijas, la pérdida de puntos de la licencia de conducir.

Según el artículo 104 del Anexo 2 del Decreto 779/95, que reglamenta los artículos 51 y 52 de la Ley 24.449, se restan 5 puntos cuando el exceso de velocidad se ubica entre el 10% y el 30% del máximo permitido, y 10 puntos cuando lo supera.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir por exceder la velocidad permitida

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La Ley Nacional de Tránsito contempla un régimen de sanciones más duras para quienes vuelven a cometer infracciones después de haber recibido una sanción anterior.

En particular, el artículo 82 establece que existe reincidencia cuando una persona comete una nueva falta después de haber sido sancionada anteriormente en cualquier jurisdicción, dentro de los siguientes períodos:

Un año para las infracciones leves.

Dos años para las infracciones graves.

La normativa aclara que la reincidencia se computa separadamente para las faltas leves y graves, y que la inhabilitación para conducir se aplica únicamente en los casos de reincidencia de faltas graves.

Esto significa que no es necesario repetir exactamente la misma infracción para que exista reincidencia: lo determinante es que se cometa una nueva falta de la misma categoría legal, es decir, grave si el antecedente también corresponde a una falta grave.

Por lo tanto, un conductor sancionado por una falta grave, como superar el límite de 20 km/h por encima del margen de tolerancia, puede quedar alcanzado por este régimen si vuelve a cometer otra falta grave dentro de los dos años.

Cuánto tiempo pueden suspender la licencia por reincidencia

El artículo 82 de la Ley 24.449 establece diferentes períodos de inhabilitación según la cantidad de reincidencias registradas.

Las sanciones contempladas son:

Primera reincidencia: hasta 9 meses de inhabilitación, a criterio del juez.

Segunda reincidencia: hasta 12 meses de inhabilitación, a criterio del juez.

Tercera reincidencia: hasta 18 meses de inhabilitación, de aplicación obligatoria.

Reincidencias posteriores: el plazo de inhabilitación se duplica sucesivamente respecto del establecido para la tercera reincidencia.

Además, la legislación contempla incrementos progresivos en las multas económicas:

Primera reincidencia: aumento del 25%.

Segunda reincidencia: aumento del 50%.

Tercera reincidencia: aumento del 75%.

Cuarta reincidencia y siguientes: la multa original se multiplica por la cantidad de reincidencias menos dos.

De esta manera, la reiteración de infracciones graves puede comprometer la continuidad de la habilitación para conducir y generar consecuencias económicas cada vez mayores.