Los hinchas de River Plate entre 18 y 25 años tienen una propuesta gratuita para sumarse a proyectos con impacto real en comunidades. Fundación River Plate abrió la convocatoria de Generación River, un programa de liderazgo y voluntariado con solo 30 lugares.

En este contexto, la inscripción ya está abierta y tiene fecha límite.

Cuáles son los requisitos

Según la información oficial de la Fundación, para participar necesitás cumplir con lo siguiente:

Edad: tener entre 18 y 25 años.

Ser hincha de River: no hace falta ser socio ni socia del club.

Experiencia previa: no se pide haber hecho voluntariado ni liderado proyectos.

Actitud: ganas de aprender y de comprometerse con tu comunidad.

Es decir, no importa la trayectoria, sino las ganas de involucrarse en temáticas sociales.

Buscan jóvenes voluntarios hinchas de River Plate para desarrollar gratos proyectos de impacto real: cuáles son los requisitos, cuanto dura y cómo postularse paso a paso. Fuente: Fundación River

El programa es 100% gratuito para los 30 seleccionados. Sin embargo, no incluye viáticos, un dato clave para organizarse .

En cuanto a la duración, se desarrolla de marzo a octubre de 2027, con encuentros presenciales cada 15 días y actividades especiales.

Durante esos meses el voluntario a participará de:

10 encuentros presenciales de formación.

2 experiencias en territorio.

Un proyecto grupal de impacto junto a otros participantes .

Una Hackatón para trabajar en propuestas y soluciones.

Un viaje a una Escuela Valores a la Cancha, en Paraná, Entre Ríos.

Un Demo Day final para presentar los proyectos.

Cómo postularte paso a paso

La convocatoria abrió el 16 de noviembre y cierra el lunes 7 de diciembre de 2026 a las 23:59. El proceso es simple:

Ingresar a la página oficial de Generación River, en el sitio de Fundación River. Completar el formulario de inscripción online. Grabar y enviar un video de hasta 60 segundos contando por qué querés ser parte. No hace falta presentar un ensayo escrito. Preparar la entrevista, porque las entrevistas de selección se realizan entre el 9 y el 22 de diciembre. Esperar la notificación, ya que los jóvenes seleccionados serán avisados a principios de 2027.

Además, la Fundación organiza una charla informativa virtual el jueves 19 de noviembre a las 19, donde cuenta cómo será la experiencia y responderá consultas.

En conclusión, Generación River ofrece formación, trabajo en equipo y experiencia en territorio sin costo, pero con cupo limitado.