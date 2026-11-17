Los hinchas de River Plate entre 18 y 25 años tienen una propuesta gratuita para sumarse a proyectos con impacto real en comunidades. Fundación River Plate abrió la convocatoria de Generación River, un programa de liderazgo y voluntariado con solo 30 lugares.
En este contexto, la inscripción ya está abierta y tiene fecha límite.
Cuáles son los requisitos
Según la información oficial de la Fundación, para participar necesitás cumplir con lo siguiente:
- Edad: tener entre 18 y 25 años.
- Ser hincha de River: no hace falta ser socio ni socia del club.
- Experiencia previa: no se pide haber hecho voluntariado ni liderado proyectos.
- Actitud: ganas de aprender y de comprometerse con tu comunidad.
Es decir, no importa la trayectoria, sino las ganas de involucrarse en temáticas sociales.
El programa es 100% gratuito para los 30 seleccionados. Sin embargo, no incluye viáticos, un dato clave para organizarse .
En cuanto a la duración, se desarrolla de marzo a octubre de 2027, con encuentros presenciales cada 15 días y actividades especiales.
Durante esos meses el voluntario a participará de:
- 10 encuentros presenciales de formación.
- 2 experiencias en territorio.
- Un proyecto grupal de impacto junto a otros participantes.
- Una Hackatón para trabajar en propuestas y soluciones.
- Un viaje a una Escuela Valores a la Cancha, en Paraná, Entre Ríos.
- Un Demo Day final para presentar los proyectos.
Cómo postularte paso a paso
La convocatoria abrió el 16 de noviembre y cierra el lunes 7 de diciembre de 2026 a las 23:59. El proceso es simple:
- Ingresar a la página oficial de Generación River, en el sitio de Fundación River.
- Completar el formulario de inscripción online.
- Grabar y enviar un video de hasta 60 segundos contando por qué querés ser parte. No hace falta presentar un ensayo escrito.
- Preparar la entrevista, porque las entrevistas de selección se realizan entre el 9 y el 22 de diciembre.
- Esperar la notificación, ya que los jóvenes seleccionados serán avisados a principios de 2027.
Además, la Fundación organiza una charla informativa virtual el jueves 19 de noviembre a las 19, donde cuenta cómo será la experiencia y responderá consultas.
En conclusión, Generación River ofrece formación, trabajo en equipo y experiencia en territorio sin costo, pero con cupo limitado.