Los slots pueden incluir distintos tipos de símbolos y no todos cumplen la misma función. Mientras algunos forman las combinaciones habituales que determinan un premio, otros tienen funciones especiales dentro de la mecánica del juego. Entre estos últimos aparece el Scatter, un símbolo que puede activar determinadas características adicionales según las reglas de cada título.

Según explicó PokerNews, medio especializado en juegos de casino, los Scatter se diferencian de los símbolos convencionales porque, en muchos juegos, no necesitan ubicarse sobre una línea de pago específica para activar una función.

Qué función cumple el Scatter

Una de las principales características del Scatter es que puede funcionar de manera independiente de las líneas de pago tradicionales. Esto significa que, en algunos juegos, los símbolos pueden aparecer en diferentes posiciones de los rodillos y activar una función siempre que se alcance la cantidad establecida en las reglas. Sin embargo, no existe una única forma de utilizar este símbolo.

PokerNews explica que la cantidad de Scatter necesaria para activar una función depende de cada slot. Algunos juegos requieren tres símbolos, mientras que otros pueden establecer una cantidad diferente o utilizar condiciones adicionales. Por eso, la tabla de pagos y las reglas del título son las referencias para conocer qué sucede cuando aparece un Scatter.

Foto: Pexels modificada con IA por El Cronista. Betsson tragamonedas

La presencia de uno de estos símbolos no significa necesariamente que se active una función: el juego determina cuántos deben aparecer, dónde pueden hacerlo y qué característica se habilita. En Betsson Argentina, la oferta de casino incluye slots con distintas mecánicas y funciones especiales. La plataforma reúne títulos con diferentes configuraciones, por lo que el funcionamiento de un Scatter puede cambiar de un juego a otro.

La información específica de cada título permite conocer qué símbolos incorpora y cuáles son sus condiciones.

¿Qué otros símbolos existen y cómo se diferencian?

Otro símbolo habitual es el Wild. Según explicó PokerNews, este funciona de manera similar a un comodín y puede sustituir a determinados símbolos para completar una combinación ganadora. A diferencia del Scatter, su función principal está relacionada con la formación de combinaciones y, en muchos juegos, debe aparecer en una línea de pago activa para cumplir esa función.

Los símbolos tradicionales, en cambio, suelen tener valores establecidos en la tabla de pagos. Cuando aparece una cantidad determinada de símbolos iguales en la configuración requerida por el juego, pueden formar una combinación premiada. Las condiciones exactas dependen de la mecánica utilizada por cada slot.

También existen otros elementos, como multiplicadores, giros gratis, Wilds expansivos o funciones de agrupación de símbolos. PokerNews explica que estas características pueden incorporarse tanto en la partida principal como en rondas de bonificación, pero su funcionamiento cambia entre títulos.

La diferencia entre Scatter y Wild permite entender por qué no todos los símbolos de un slot deben analizarse de la misma manera. El primero suele estar asociado con la activación de funciones especiales, mientras que el segundo puede utilizarse para completar determinadas combinaciones. En ambos casos, las reglas del juego son las que establecen sus funciones concretas.

La presencia de un Scatter tampoco permite determinar por sí sola el retorno de un slot ni garantiza la obtención de un premio. Se trata de una característica incorporada a determinadas mecánicas y su efecto depende de las condiciones establecidas para cada título.

Foto: Pexels modificada con IA por El Cronista. Fuente: Betsson IA

En la oferta de Betsson Argentina, los juegos pueden incluir distintas categorías de slots y funciones especiales, por lo que la descripción de cada título resulta más útil que una definición general para conocer cómo funciona un símbolo concreto. La tabla de pagos también permite consultar qué combinaciones generan premios y qué condiciones se aplican a los símbolos especiales.

Antes de participar en un slot, revisar las reglas permite saber cuántos Scatter se necesitan para activar una función, si pueden aparecer en cualquier posición, qué papel cumple el Wild y qué características adicionales incorpora el juego. Esa información evita asumir que todos los símbolos funcionan de la misma manera.

Si el juego deja de ser una elección controlada, es importante pedir ayuda profesional. En la Ciudad de Buenos Aires, LOTBA informa la línea 0800-666-6006 para orientación por juego problemático y canales de atención vinculados al juego seguro y legal. Pedir acompañamiento a tiempo es una medida de cuidado personal y familiar.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.