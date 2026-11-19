Tanto la normativa nacional como la legislación porteña prohíben conducir utilizando dispositivos de audio que aíslen al conductor del entorno.

Conducir cualquier vehículo utilizando auriculares constituye una infracción expresa en la Argentina, sancionada tanto con multas económicas como con el descuento de puntos en la Licencia Nacional de Conducir. A nivel nacional, el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 prohíbe circular utilizando auriculares, sistemas de comunicación de operación manual continua y pantallas o monitores de video en el habitáculo del conductor.

En sintonía con esa disposición, el Decreto Reglamentario 242/2022 (artículo 91) establece que esta falta se penaliza con una multa de 150 a 500 Unidades Fijas (UF) y el descuento de 5 puntos en el sistema de scoring nacional.

Dado que el tránsito es una materia con competencias locales, las sanciones específicas y los criterios de aplicación varían según cada jurisdicción, como ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué sanciones rigen en CABA y cuál es la diferencia con usar un solo auricular

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la prohibición está respaldada por el artículo 5.2.4 del Código de Tránsito y Transporte (Ley 2148) y sancionada por el artículo 6.1.26 del Régimen de Faltas (Ley 451), que fija una multa de 100 Unidades Fijas (UF) y la quita de 5 puntos en el sistema de evaluación permanente de conductores.

Un detalle legal relevante radica en la redacción de ambas normas respecto a la cantidad de dispositivos colocados: mientras que el Régimen de Faltas porteño tipifica expresamente el uso de auriculares en ambos oídos, la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 prohíbe conducir utilizando auriculares de manera general, sin limitar la restricción a ambos oídos.

Por ello, circular con un solo auricular puesto no exime necesariamente de recibir una sanción en controles bajo jurisdicción nacional o provincial.

circular con un solo auricular puesto no exime necesariamente de recibir una sanción en controles bajo jurisdicción nacional o provincial. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

Cuándo pueden suspender la licencia y qué pasa en caso de reincidencia

Cometer una infracción por conducir con auriculares no implica la suspensión automática e inmediata del registro de conducir.

La inhabilitación se activa recién cuando el conductor pierde la totalidad de los 20 puntos iniciales asignados en su licencia, momento en el cual se inicia el procedimiento administrativo correspondiente y se exige aprobar un curso obligatorio de educación vial para recuperar la habilitación.

En este punto, la normativa distingue entre volver a cometer la misma infracción (lo que acarrea nuevas multas y sucesivos descuentos de 5 puntos) y reincidir en el agotamiento total del saldo del scoring, cuyas escalas de inhabilitación difieren según la jurisdicción: