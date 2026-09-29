Se buscan voluntarios para vivir en un refugio de animales cambio de trabajar 4 horas diarias.

El Santuario Dharma, situado en la Sierra de Gredos, busca personas voluntarias para colaborar con el cuidado de los animales que viven en sus instalaciones. La propuesta contempla 24 horas de trabajo semanales, distribuidas en cuatro horas durante seis días, a cambio de alojamiento y manutención.

El refugio alberga más de 100 animales de distintas especies y desarrolla sus actividades en un entorno rural próximo al río Tiétar. Quienes participan reciben una habitación compartida, pensión completa, acceso a lavandería e internet y transporte desde el punto de llegada, según las condiciones publicadas por el propio santuario.

¿Qué tareas deben realizar los voluntarios en el refugio?

Las tareas se distribuyen en diferentes turnos a lo largo del día. Durante la mañana, los voluntarios deben abrir las instalaciones, controlar el estado de los animales, proporcionarles alimento y limpiar sus espacios.

La propuesta está orientada a personas que puedan asumir un compromiso de cierta duración y que tengan interés en regresar de forma recurrente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por la tarde se realizan tareas relacionadas con la alimentación y la limpieza de los bebederos. Por la noche corresponde alimentar a perros y gatos y preparar al resto de los animales para el descanso.

Según las necesidades del refugio y las condiciones físicas de cada persona, también pueden surgir trabajos de mantenimiento, como reparación de vallados o establos.

La organización establece un día completo de descanso semanal, que los voluntarios pueden utilizar para conocer los alrededores o disponer de tiempo libre.

¿Cuáles son los requisitos para vivir gratis en el Santuario Dharma?

El proyecto establece una serie de condiciones para quienes quieran incorporarse. Entre ellas figura el compromiso con un estilo de vida vegano durante la estancia, además de la mayoría de edad y un buen nivel de español. El santuario también solicita que los voluntarios puedan disponer de un medio para trasladarse hasta el refugio.

Las tareas se distribuyen en diferentes turnos a lo largo del día. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La propuesta está orientada a personas que puedan asumir un compromiso de cierta duración y que tengan interés en regresar de forma recurrente. El refugio no admite parejas ni mascotas propias y establece restricciones sobre el consumo de tabaco, vapeadores, alcohol y otras drogas dentro de sus instalaciones.

El santuario ofrece distintas modalidades de participación, por lo que no todas las personas deben asumir una estancia prolongada. Las condiciones y alternativas disponibles figuran en su página oficial de voluntariado.

¿Cómo inscribirse para participar del voluntariado?

Las personas interesadas deben ingresar al sitio oficial del Santuario Dharma y completar el formulario correspondiente a través del apartado de voluntariado.

La página permite consultar las modalidades disponibles y las condiciones antes de enviar la solicitud. El alojamiento y la comida forman parte de la propuesta a cambio de las horas de colaboración acordadas con el refugio.