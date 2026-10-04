En la búsqueda por bajar de peso, muchas personas con sobrepeso u obesidad se enfrentan a un enemigo llamado “ruido alimentario”: una preocupación persistente por qué comer, cuánto comer o cuándo volver a comer, que puede interferir en la vida cotidiana y dificultar el seguimiento de un plan de descenso de peso.

Por qué aparece y cómo puede afectar el bienestar

Investigaciones recientes sugieren que el “ruido alimentario” o food noise no es un problema de voluntad o autocontrol, sino que tiene raíces más profundas, en la biología y la psicología de las personas. Según explica la National Library of Medicine, se trata de una experiencia cognitiva y biológica que afecta a muchas personas, influyendo en sus patrones de consumo y en su relación con la comida. Ya sea en reuniones sociales o en casa, la comida pasa a ser un pensamiento rumiante que no permite disfrutar otros aspectos del momento. Estas intrusiones pueden aumentar el estrés y afectar la calidad de vida de quienes intentan bajar de peso.

¿Se puede controlar?

Según los resultados de la encuesta INFORM realizada en Estados Unidos, en la que participaron 550 personas con una edad promedio de 53 años, quienes recibieron tratamiento con Wegovy® (semaglutida de Novo para el manejo del sobrepeso y la obesidad) reportaron una disminución significativa del “ruido alimentario”, acompañada de mejoras notables en su bienestar mental.

Foto: Asociación obesidades en México.

Los beneficios de la semaglutida más allá del food noise

La semaglutida es un medicamento que actúa de manera similar al GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1), una hormona que el cuerpo libera de forma natural después de comer. Ayuda al cuerpo a controlar el azúcar en sangre luego de las comidas y contribuye a sentir menos hambre y más saciedad. Por estos efectos, se utiliza bajo prescripción médica para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y el manejo del peso corporal, siempre como parte de un abordaje integral.

Según la evidencia científica disponible, la semaglutida también se asocia con mejoras en otros indicadores de salud metabólica, como la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos, entre otros. Asimismo, estudios clínicos han demostrado que puede reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV) o la muerte de causa cardiovascular en personas con diabetes tipo 2 y/o sobrepeso u obesidad.

El rol del acompañamiento profesional en el descenso de peso

En el camino de descenso de peso, el acompañamiento de profesionales de la salud es fundamental para definir el abordaje más adecuado. En este contexto, programas de cuidado a pacientes como Novo a la Par® brindan información y herramientas para acompañar a las personas con sobrepeso u obesidad en el seguimiento de sus tratamientos y en la adopción de hábitos saludables.

La información presentada en esta nota tiene fines exclusivamente informativos y se basa en evidencia científica disponible. La mención de tratamientos o medicamentos no constituye una recomendación, y cualquier decisión terapéutica debe ser evaluada junto a un profesional de la salud, quien podrá determinar la alternativa más adecuada según las necesidades de cada persona.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.