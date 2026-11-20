El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por la llegada de fuertes lluvias e intensas ráfagas de viento que afectarán a diferentes regiones del país, el viernes 20 de noviembre.
De acuerdo al pronóstico del organismo nacional, habrá alerta amarilla durante distintos momentos de la jornada en provincias como Misiones, Corrientes y Chaco.
Temporal en Misiones: cómo estará el clima el viernes 20 de noviembre
El SMN emitió una alerta amarilla por la llegada de tormentas “fuertes o localmente severas” que afectarán a diferentes puntos de Misiones.
“Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas”, especificaron.
Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Algunas de las regiones afectadas en la Provincia son:
- Candelaria
- Libertador General San Martín
- San Ignacio
- 25 de Mayo
- Apóstoles
- Cainguás
- Concepción
- Leandro N. Alem
- Oberá
- San Javier
- Guaraní
- San Pedro
- Zona alta de General Manuel Belgrano
- Zona alta de Montecarlo
Alerta amarilla en Corrientes y Chaco: cómo estará el clima el 20 de noviembre
También habrá una alerta por la llegada de fuertes tormentas con posibilidad de actividad eléctrica en Corrientes y Chaco. Se esperan precipitaciones que podrían alcanzar los 70mm de agua acumulada.
Las zonas afectadas serán:
- Corrientes: Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar
- Chaco: Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y Veinticinco de Mayo.
Qué hacer cuando hay una alerta amarilla por tormentas
El organismo nacional dio una serie de recomendaciones a tener en cuenta en las regiones que se encuentren bajo alerta amarilla por tormentas.
Los consejos son:
- Evitar salir de la casa
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros
- Desconecta electrodomésticos y corta el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarse de las puertas y ventanas
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento
- Si estas al aire libre, buscar un refugio en un edificio o casa