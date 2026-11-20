El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por la llegada de fuertes lluvias e intensas ráfagas de viento que afectarán a diferentes regiones del país, el viernes 20 de noviembre.

De acuerdo al pronóstico del organismo nacional, habrá alerta amarilla durante distintos momentos de la jornada en provincias como Misiones, Corrientes y Chaco.

Temporal en Misiones: cómo estará el clima el viernes 20 de noviembre

El SMN emitió una alerta amarilla por la llegada de tormentas “fuertes o localmente severas” que afectarán a diferentes puntos de Misiones.

“ Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas ”, especificaron.

Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Algunas de las regiones afectadas en la Provincia son:

Candelaria

Libertador General San Martín

San Ignacio

25 de Mayo

Apóstoles

Cainguás

Concepción

Leandro N. Alem

Oberá

San Javier

Guaraní

San Pedro

Zona alta de General Manuel Belgrano

Zona alta de Montecarlo

Alerta amarilla en Corrientes y Chaco: cómo estará el clima el 20 de noviembre

También habrá una alerta por la llegada de fuertes tormentas con posibilidad de actividad eléctrica en Corrientes y Chaco. Se esperan precipitaciones que podrían alcanzar los 70mm de agua acumulada.

Alerta amarilla. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Las zonas afectadas serán:

Corrientes : Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar

Chaco: Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y Veinticinco de Mayo.

Qué hacer cuando hay una alerta amarilla por tormentas

El organismo nacional dio una serie de recomendaciones a tener en cuenta en las regiones que se encuentren bajo alerta amarilla por tormentas.

Los consejos son: