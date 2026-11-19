Encontrar un regalo para un cumpleaños, un aniversario u otra ocasión especial no siempre resulta sencillo, sobre todo cuando se busca salir de los obsequios tradicionales. Frente a esa situación, las experiencias aparecen como una alternativa que permite que quien recibe el regalo tenga libertad para decidir cómo disfrutarlo. Esa es la propuesta de las Gift Cards de Howard Johnson y Days Inn, disponibles para utilizar en más de 40 hoteles distribuidos en el país.

Howard Johnson Villa General Belgrano, Córdoba Fuente: Howard Johnson

Gift Cards para elegir entre alojamiento, gastronomía y spa

La propuesta permite adquirir Gift Cards de alojamiento, gastronomía y spa, que pueden utilizarse dentro de la red de hoteles de ambas marcas. De esta manera, el regalo no queda limitado a una estadía: también puede estar vinculado con momentos de descanso, bienestar o experiencias gastronómicas, según las opciones disponibles y la elección de quien lo recibe.

Uno de los conceptos centrales destacados por la compañía es justamente la libertad de elección. En lugar de definir de antemano qué experiencia deberá realizar la otra persona, las Gift Cards permiten que el destinatario elija entre distintas alternativas disponibles en los hoteles. La oferta contempla así experiencias relacionadas con viajes, spa, gastronomía, wellness, bienestar, masajes y noche de bodas.

La variedad de ocasiones en las que pueden utilizarse también forma parte de la propuesta. Según la información proporcionada por la empresa, las tarjetas están pensadas para cumpleaños, aniversarios y Navidad, además de distintos momentos en los que se busca realizar un obsequio. La combinación de experiencias y posibilidad de elección busca ofrecer una alternativa para quienes no saben con certeza qué necesita o qué prefiere la persona que recibirá el regalo.

Days Inn Sierra de la Ventana, Buenos Aires Fuente: Days Inn

Un regalo digital que puede resolverse a distancia

Otra de las características de las Gift Cards es que su compra puede realizarse de manera 100% online, durante las 24 horas. La modalidad digital permite adquirirlas a distancia, utilizarlas como una alternativa para resolver un regalo de último momento o sorprender a otra persona sin importar dónde se encuentre quien realiza la compra.

La presencia de Howard Johnson y Days Inn en distintos puntos del país amplía, además, las alternativas disponibles para utilizar el beneficio. De acuerdo con el material compartido por la Compañía, quienes reciben una Gift Card pueden acceder a múltiples destinos y experiencias y decidir posteriormente qué opción se adapta mejor a sus preferencias.

Howard Johnson Pilar, Buenos Aires Fuente: Howard Johnson

De esta forma, la propuesta no se concentra únicamente en regalar una noche de hotel. El concepto reúne alojamiento, gastronomía, spa, masajes y otras experiencias de bienestar, con la posibilidad de que sea el destinatario quien determine posteriormente qué alternativa quiere disfrutar. La empresa presenta esta combinación de experiencias y libertad de elección como uno de los ejes centrales de sus Gift Cards.

Las Gift Cards están disponibles a través de la tienda online de Howard Johnson y Days Inn, plataforma que la Compañía presenta como su tienda digital para este tipo de experiencias. Para consultas, el material también indica como canal de contacto el WhatsApp +54 9 11 2277-4656.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.