Manuel Balibrea, adiestrador canino, advierte sobre la ausencia de educación en el labrador: “No tolera la frustración y se sobreexcita por todo”

Manuel Balibre, adiestrador canino, habló de los problemas que pueden llegar a generar algunas razas de perros si no se les brinda una educación adecuada en sus primeros años de vida. Compartió un video en su cuenta de Instagram e hizo un top 5 de razas que no son peligrosas, pero que tienen los peores patrones de comportamiento.

Para sorpresa de todos los seguidores, el labrador, que es de la raza tranquila y buena, fue ubicado en el primer lugar de este ranking.

Qué dijo Manuel Balibrea sobre los labradores

El educador canino señaló que los labradores son “perros con una impulsividad enorme que no saben parar, que no toleran la frustración y que se sobreexcitan por cualquier cosa”.

Sin embargo, lejos de culpar al animal, Balibrea encuentra la respuesta de estos comportamientos en su tutor: “No es que sea un perro conflictivo, es un perro que se educó mal y al que se le dio permiso para todo” .

Manuel Balibrea, adiestrador canino, advierte sobre la ausencia de educación en el labrador: “No tolera la frustración y se sobreexcita por todo” Fuente: Shutterstock Shutterstock

En otras palabras, el labrador no es el problema, sino que sus dueños no saben ponerle límites porque confunden cariño con ausencia de límites, dejando que el cachorro haga lo que quiera. El problema está en que, con el correr de los años, este hábito se convierte en algo difícil de corregir.

Algunas de las malas costumbres que pueden llevar a este problema son:

Mala socialización en los primeros meses de vida.

Tutores sin conocimientos sobre la raza de labradores.

Uso de castigos físicos .

Falta de ejercicio.

Cría irresponsable.

Falta de control sobre el perro.

Otros perros que integran el ranking de Balibrea

A este ranking que realizó el adiestrador se le suman el bulldog francés, border collie, teckel y los caniches.

Bulldog francés: según el especialista, muchos perros respiran mal, descansan poco y viven con dolor, lo que dificulta su control emocional.

Border collie: es muy inteligente, pero necesita más estimulación mental de la que ofrece un dueño promedio.

Teckel: ladra de más, reacciona ante todo y tira de la correa por estrés constante.

Caniche: figura entre las razas con más posibilidad de mostrar conducta agresiva, según un estudio de la Universidad de Helsinki que cita Balibrea.

En resumen, antes de adoptar un labrador o cualquiera del resto del ranking, el dueño debe informarse sobre la raza porque de esa manera sabrá en qué aspectos deberá estar atento para su crianza. Balibrea dice que ningún perro nace educado y el trabajo empieza en casa con límites claros y constancia.