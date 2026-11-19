Pocas sagas acompañan a tantas generaciones de jugadores como The Legend of Zelda, que este año cumple cuatro décadas. Nació en 1986 con una aventura de exploración que marcó el rumbo en la NES, se consolidó en Super Nintendo con A Link to the Past y dio el salto a las tres dimensiones en 1998, en la Nintendo 64, con Ocarina of Time. Desde entonces, cada consola de la compañía tuvo su Zelda de referencia, hasta llegar a Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, que reinventaron la fórmula en Switch con mundos abiertos enormes. Para el aniversario, Nintendo volvió al título que muchos consideran el más influyente de todos y lo rehizo como exclusivo de Nintendo Switch 2.

Una aventura que cruza el tiempo

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es una aventura de acción en tercera persona y es considerado uno de los mejores juegos de la historia, con un puntaje de 99 en Metacritic (algo que no se puede dejar de mencionar). En él encarnamos a Link, un chico criado en un bosque entre niños que nunca crecen y que, a diferencia de ellos, no tiene un hada compañera. Todo cambia cuando el Gran Árbol Deku, guardián del bosque, le encomienda frenar a Ganondorf, un villano que busca apoderarse de la Trifuerza, el objeto sagrado que concede deseos. Con la ayuda de la princesa Zelda, del hada Navi y de una ocarina (un instrumento de viento) capaz de invocar melodías mágicas, Link viaja entre su infancia y su adultez para salvar el reino de Hyrule.

Ese es el marco en el que se desenvuelve una historia de fantasía que se siente original a la vez que, a su manera, encaja en los cánones narrativos de Nintendo.

El esquema de juego sigue intacto: se recorre Hyrule Field, el gran campo que conecta pueblos y regiones, se resuelven puzzles en mazmorras repletas de enemigos y jefes, y se consiguen objetos como el arco, el gancho o las botas de hierro. En combate se fija la cámara sobre un rival (el sistema conocido como Z-targeting) para esquivarlo y atacarlo con la espada. Y la música es parte del juego: tocar las canciones correctas cambia la hora del día, abre caminos o teletransporta al héroe.

Fuente: Nintendo

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Controles que dejan atrás el 98

La mejora más tangible está en el manejo. La cámara ahora se controla con el stick derecho, algo impensado en la época de Nintendo 64, y permite recorrer mazmorras y pueblos con mucha más libertad. Además, hay un botón dedicado para saltar, que vuelve más precisas las secciones de plataformas.

Los menús también se actualizaron: al mantener un gatillo aparece un selector rápido de armas y objetos, y elementos clave como las botas de hierro quedaron asignados a la cruceta, lo que alivia el famoso Templo del Agua, históricamente tedioso por tener que pausar el juego una y otra vez. Hay puntería con sensores de movimiento para el arco y el gancho, y Navi, que antes interrumpía a cada paso, ahora habla mucho menos.

La ocarina aprovecha el hardware de la consola: se puede tocar con los botones, consultar un menú con las canciones aprendidas o directamente tararear la melodía frente al micrófono integrado de la Switch 2, que la reconoce en la mayoría de los casos. También es compatible con un accesorio de Hori en forma de ocarina electrónica.

Fuente: Nintendo

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Un salto gráfico notable

El cambio más importante es el visual. El remake adopta un estilo casi realista, pero conserva el espíritu del original: Link, el Pueblo Kakariko o el Dominio Zora se reconocen al instante. Pequeños detalles, como los fragmentos de las vasijas que quedan en el suelo o las telarañas y la corteza dentro del Gran Árbol Deku, ayudan a que Hyrule se sienta como un mundo vivo.

El juego corre a 60 cuadros por segundo y, en modo TV, llega a 4K, con soporte para HDR. En modo portátil la resolución baja de forma perceptible, aunque todo sigue jugable y disfrutable. La banda sonora fue regrabada con orquesta y las escenas importantes tienen voces, un agregado que suma mucho al tono épico.

Fuente: Nintendo

Rejugabilidad y multijugador

Ocarina of Time es una experiencia estrictamente para un jugador: no tiene modo multijugador, local ni en línea. Las funciones conectadas son accesorias: la app Nintendo Switch suma Zelda Notes, con estadísticas, cuestionarios y actividades, y los amiibo (figuras coleccionables de Nintendo) entregan ayudas como flechas o corazones.

La aventura principal ronda las 20 horas, y quienes quieran estirarla pueden buscar a las Skulltulas Doradas, unas arañas escondidas por el mapa, o volver a enfrentar a los jefes ya vencidos desde una sala de estatuas que se desbloquea avanzada la historia.

Fiel al original, no incluye Master Quest, la variante más difícil, con mazmorras rediseñadas, que sí tuvo la versión de 3DS. Tampoco permite más de una partida manual guardada por perfil de usuario.

En definitiva, Ocarina of Time en Switch 2 es la mejor manera de jugar un clásico y también la puerta de entrada ideal para quienes llegaron a Zelda con Breath of the Wild y quieren conocer el juego que sentó las bases de la saga en 3D. Los veteranos que busquen un reto o novedades de fondo encontrarán un remake muy seguro. Tanto para nostálgicos como para recién llegados, es una cita ineludible para quienes buscan una aventura fantástica.