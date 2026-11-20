En esta noticia Qué se sabe sobre los motivos del viaje

Bill Gates fue visto en Argentina esta semana: el cofundador de Microsoft fue fotografiado durante los últimos días en distintos puntos de Buenos Aires y Tierra del Fuego , en un viaje de bajo perfil y sin una agenda oficial conocida. Las imágenes permitieron reconstruir parte de su recorrido, aunque no se difundieron detalles confirmados sobre el motivo de su estadía.

Una de las postales lo muestra en La Boca, donde recorrió los alrededores de Caminito junto a un grupo de acompañantes. En las fotografías aparece caminando por las calles del barrio, en una zona caracterizada por sus locales gastronómicos y el movimiento turístico.

También fue registrado durante un almuerzo en una parrilla de la zona. Gates viajó acompañado por su pareja actual, Paula Kalupa, y su hijo Rory John Gates, de su matrimonio previo con Melinda Gates.

Otra de las imágenes que circularon corresponde a Ushuaia. Allí, Gates fue fotografiado en el sector portuario de la ciudad, con el canal Beagle y las montañas de Tierra del Fuego como paisaje de fondo. Las fotografías lo muestran después de descender de una embarcación, en una zona donde durante esos días también se registró la presencia de grandes yates.

Bill Gates en Argentina Fuente: Redes sociales

Qué se sabe sobre los motivos del viaje

Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre el motivo de la visita. Entre las versiones difundidas aparece la posibilidad de que se trate de un viaje de descanso y actividades recreativas en Tierra del Fuego.

Medios locales también señalaron que Gates suele utilizar Ushuaia como punto de partida para viajes hacia la Antártida y que, en esta oportunidad, podría haber realizado una excursión de pesca. Esas versiones, sin embargo, no fueron confirmadas públicamente por el empresario.

El recorrido también despertó interés por los antecedentes de Gates en la Argentina. En 2025, la Fundación Gates participó de una ronda de inversión de Puna Bio, una empresa argentina dedicada al desarrollo de biofertilizantes y bioestimulantes a partir de microorganismos de la Puna. Fue la primera inversión de la fundación en una startup argentina.

Bill Gates en Argentina Fuente: (Foto: X/guidoialvarez)

Además, Gates tiene intereses vinculados con la minería y los minerales críticos a través de sus inversiones internacionales. Días antes de llegar a la Argentina, había estado en Chile, donde recorrió la mina de Chuquicamata y otras instalaciones relacionadas con la producción de cobre. Ese antecedente alimentó las versiones sobre un posible interés empresarial en la región, aunque no hay información que confirme que su viaje a la Argentina haya tenido una agenda de negocios.

La visita actual también tiene un antecedente directo. Gates ya había estado en Ushuaia en 2007, cuando utilizó la ciudad como punto de partida para una excursión hacia la Antártida. En aquel momento tenía una fortuna estimada en u$s 56.000 millones, según Forbes.

En la actualidad, Gates continúa entre las mayores fortunas del mundo. La estimación de Forbes Real Time ubicaba su patrimonio en torno a u$s 118.900 millones, con Gates en el puesto 16 entre las personas más ricas del planeta.