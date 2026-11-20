Cuando Marcos Jofré, CEO de Trivento, hace un balance del año o lo que va del él su mirada va mucho más allá que el mercado local, donde la caída de consumo, el alza de costos y la competitividad llevaron a hablar de la crisis del vino.

Sin embargo, el caso de la bodega argentina del gigante chileno del vino Vila Concha y Toro es distinto. La bodega que exporta entre el 85 y 90 por ciento de su facturación y conquistó uno de los mercados más maduros del mundo, el Reino Unido donde el Trivento Reserva Malbec es el vino más vendido, terminó un buen año, según asegura su número uno.

Su performance tiene que ver también con un proceso de reconversión que la compañía comenzó hace un tiempo y que implicará un próximo anuncio de inversión que impactará tanto en el negocio local como en el de exportación. “ Estamos evaluando una inversión para incorporar una compañía vitivinícola de alta gama con identidad propia , que nos permita ampliar nuestro negocio en la Argentina y potenciar nuestra presencia en el canal on trade internacional”, fue el detalle que dio Jofré.

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