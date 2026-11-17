La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece diferentes sanciones para los conductores que comentan faltas graves de manera reiterada.

De acuerdo al régimen de reincidencia publicada en el artículo 82, quienes cometan faltas graves de manera reiterada pueden recibir una inhabilitación de su licencia de conducir por hasta 12 meses o más dependiendo la cantidad de faltas.

Dentro de las faltas consideradas graves se encuentra el llevar más pasajeros de lo permitido en el auto, camioneta o moto.

Por qué llevar más pasajeros de los permitidos es una falta grave

El artículo 77, inciso p), de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que conducir un vehículo transportando un número de ocupantes superior a la capacidad para la cual fue construido constituye una falta grave.

Exceder la cantidad de pasajeros permitida puede afectar la estabilidad del automóvil, aumentar la distancia necesaria para frenar y dificultar el uso correcto de los cinturones de seguridad . Además, en caso de un choque, los ocupantes que viajen sin un lugar habilitado quedan más expuestos a sufrir lesiones.

La normativa también contempla consecuencias para quienes repiten este tipo de infracciones. Según el artículo 82, existe reincidencia cuando una persona comete una nueva falta grave dentro de los dos años posteriores a una sanción anterior, incluso si fue aplicada en otra jurisdicción.

En esos casos, el conductor puede recibir una inhabilitación de su licencia de conducir de hasta 9 meses por la primera reincidencia y hasta 12 meses por la segunda .

Sanciones de la Ley de Tránsito. Fuente: Gemini

Cuántas personas pueden viajar según el tipo de vehículo

La cantidad de pasajeros permitida depende del diseño y la capacidad de cada vehículo. Según el artículo 40, inciso g), de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, el número de ocupantes debe guardar relación con la capacidad para la que fue construido.

Además, el artículo 77, inciso p), del Decreto Reglamentario 779/1995 establece que la cantidad de personas transportadas no puede superar el número de cinturones de seguridad disponibles.

En términos prácticos, esto significa que:

Autos particulares: pueden transportar hasta la cantidad de personas correspondiente a sus plazas habilitadas y cinturones de seguridad. Por ejemplo, un auto con cinco plazas y cinco cinturones puede llevar hasta cinco ocupantes, incluido el conductor.

Camionetas: deben respetar la capacidad de la cabina y los cinturones instalados. La caja de carga no está habilitada para transportar pasajeros.

Motos: pueden trasladar al conductor y un acompañante, siempre que el vehículo esté homologado para dos personas y ambos utilicen casco.

Colectivos: la cantidad de pasajeros depende de las plazas y las condiciones de capacidad autorizadas para cada unidad y servicio.

Por lo tanto, llevar una persona de más constituye una infracción cuando se supera la capacidad habilitada del vehículo, aunque se trate de un trayecto corto.

Qué establece la Ley 24.449 sobre los conductores reincidentes

El artículo 82 de la Ley 24.449 define como reincidente al infractor que comete una nueva falta después de haber sido sancionado anteriormente en cualquier jurisdicción, siempre que no haya transcurrido más de un año en el caso de las faltas leves o dos años cuando se trate de faltas graves.

La reincidencia se computa separadamente para las faltas leves y graves. Sin embargo, la inhabilitación para conducir se contempla únicamente para estas últimas.

Cuánto tiempo pueden inhabilitar la licencia por reincidencia

El inciso b) del artículo 82 establece los siguientes períodos de inhabilitación para quienes reincidan en infracciones graves: