Restarán 20 puntos de la licencia de conducir a quienes conduzcan con la habilitación suspendida y serán sancionados con una multa de hasta 1000 UF.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 prevé una de las sanciones más duras del régimen para quienes manejan con la licencia suspendida o sin estar habilitados.

Es una situación que pocos tienen en cuenta, pero que puede darse cuando el conductor ignora una suspensión o cree que ya terminó.

En este contexto, el Decreto 779/95 establece una multa de hasta 1000 U.F. y la resta de 20 puntos de la licencia de conducir.

Restarán 20 puntos de la licencia de conducir a quienes manejen con la habilitación suspendida

Según el artículo 117 del Anexo 2 del Decreto Reglamentario 779/1995 de la Ley N° 24.449, serán sancionados quienes incurran en “conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida”.

El artículo alcanza tanto a quien está inhabilitado como a quien tiene la licencia suspendida, y la infracción se configura con el solo hecho de manejar .

Restarán 20 puntos de la licencia de conducir a quienes manejen con la habilitación suspendida. multa

En este sentido, la resta de 20 puntos es la más alta del anexo, junto con la prevista para quienes participan u organizan competencias de velocidad no autorizadas en la vía pública.

No es lo mismo no portar la licencia que tenerla suspendida: por circular sin portarla, estando habilitado, el artículo 25 prevé una multa de 50 U.F. a 100 U.F. y no resta puntos.

En este contexto, esa diferencia explica la dureza de la sanción, ya que no se trata de un olvido, sino de manejar sin permiso para hacerlo.

De cuánto es la multa por conducir con la licencia suspendida

Las sanciones previstas son las siguientes:

Multa desde 300 U.F. hasta 1000 U.F. (Unidades Fijas)

20 puntos menos en la Licencia Nacional de Conducir

Por un lado, la Unidad Fija equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje, por lo que el monto en pesos cambia con el precio del combustible.

Por el otro, las jurisdicciones adheridas pueden variar los mínimos y máximos dentro de los límites de la Ley 24.449, según el artículo 120 del anexo.

En conclusión, manejar con la habilitación suspendida implica una multa de hasta 1000 U.F. y la pérdida de 20 puntos, la mayor resta de todo el régimen de sanciones.