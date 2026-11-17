La derrota republicana en las elecciones de medio término probablemente haya defraudado al megamillonario Peter Thiel, muy embanderado con el presidente Donald Trump.

Sin embargo, no parece haberle quitado el apetito por Argentina. Uno de sus vehículos de inversión elevó su participación en Vista, la petrolera de Miguel Galuccio.

Miguel Galuccio, Ceo de Vista Energy

Según el formulario 13F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Thiel pasó de tener el 1,189 millones de las acciones de Vista al 1,866 millones. Son movimientos correspondientes al período cerrado al 30 de septiembre.

De esa forma, su participación en la compañía trepó del 1% (informado en junio) al 1,66%. Se calcula que el valor de su tenencia trepó de u$s 76 millones a alrededor de u$s 122 milllones.

La valuación de mercado de Vista está alrededor de los u$s 6200 millones. En lo que va del año, la compañía mejoró un 10% su cotización. Fue menos afectada que otras por el deterioro que provocó la suba del riesgo país.

Vista incrementó un 33% su producción en el tercer trimestre y exportó más del 70% del crudo que produce en Vaca Muerta.

La compañía registró un EBITDA ajustado de u$s 841 millones, un crecimiento interanual del 78%, y generó un flujo de caja libre de $ 334 millones . Los ingresos aumentaron un 75%, respecto del mismo periodo del año anterior, y las exportaciones de petróleo crecieron 56% de manera interanual.

Durante el tercer trimestre, los ingresos totales alcanzaron los u$s 1234 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 75% respecto del tercer trimestre de 2025, impulsado por el aumento de la producción de petróleo y gas, y por mayores precios de realización del crudo.

Ganancias

Durante el trimestre, Vista invirtió u$s 460 millones, lo que le permitió conectar 25 nuevos pozos, alcanzando un ritmo operativo equivalente a 100 pozos anuales. En los últimos doce meses, la compañía invirtió más de u$s 2300 millones -incluyendo la adquisición de los activos de Equinor-, y puso en producción 91 pozos, que contribuyeron al incremento de los volúmenes producidos.

En los primeros nueve meses del año, Vista acumuló exportaciones por más de 25 millones de barriles de petróleo, que representaron ingresos superiores a los u$s 2000 millones.

El vínculo previo de Thiel con Milei

Thiel ya había mostrado interés por la Argentina antes de esta operación bursátil. En abril se reunió con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, donde le preguntó por la sostenibilidad de las reformas económicas en el tiempo.

Presidencia

Luego del encuentro, Milei reveló que el inversor le consultó, textualmente, “¿cómo se sostiene esto en el tiempo?”, además de indagar sobre los impuestos a la riqueza en el país.

Su mansión

Peter Thiel compró una mega mansión en más de u$s 12 millones. Fue una de las operaciones inmobiliarias del año.

Su casa posee más de 1600 metros cuadrados cubiertos. Cuenta con seis dormitorios, cava de vinos y una gran terraza conectada al jardín. Está cerca de la calle Dardo Rocha y Mariscal Ramón Castilla, en el corazón de Palermo Chico.

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La fortuna de Thiel

Peter Thiel se hizo millonario gracias a la venta de PayPal a eBay en 2002 por u$s 1500 millones. La plataforma de pagos digital la creó que otro de los megamillonarios del momento, Elon Musk.

Thiel “la vio” en Facebook (entró en 2004) y por esa fecha también fundó Palantir. Esta última es muy mencionada en Washington por ser una de las compañías que el presidente Donald Trump considera positivas para su país.