Por la Disposición 759/2026, la tramitación de los pasaportes aumentará un 30%: a partir de qué fecha comenzará a regir y cómo quedará el cuadro tarifario a Unidades Arancelarias Documentales.

Por la Disposición 759/2026 publicada el miércoles 11 de noviembre en el Boletín Oficial, el pasaporte argentino aumenta un 30%. La norma convierte el cuadro tarifario a Unidades Arancelarias Documentales (UAD).

El valor de cada UAD es de $1.000, según fijó la Resolución 151/2026 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. El motivo es porque el organismo busca “garantizar la sustentabilidad financiera, satisfacer las necesidades del organismo y efectuar una reinversión más eficiente de sus recursos”.

Cuánto cuesta sacar el pasaporte con los nuevos valores

Con el nuevo esquema, el precio del pasaporte queda de la siguiente manera:

Pasaporte ordinario, entrega regular: 130 UAD, es decir, $130.000 .

Pasaporte exprés: 260 UAD, equivalentes a $260.000 .

Resolución inmediata: 429 UAD, que suman $429.000 , solo en puntos habilitados.

Pasaporte excepcional para extranjeros: 130 UAD ( $130.000 ).

Documento de viaje para apátridas o refugiados: 130 UAD ($130.000).

Hasta ahora, el trámite regular costaba $100.000, entonces, la suba es del 30%. La misma proporción se aplica a las demás modalidades.

Por la Disposición 759/2026, la tramitación de los pasaportes aumentará un 30%: a partir de qué fecha comenzará a regir y cómo quedará el cuadro tarifario a Unidades Arancelarias Documentales IA Gemini

Además, si el documento tiene errores formales atribuibles a la emisión, la reemisión es sin cargo cuando se pide dentro de los 90 días corridos de la entrega.

Desde cuándo rige el aumento y cómo funcionan las UAD

El artículo 3° de la disposición establece que la medida entra en vigencia a los diez días de su publicación.

Como salió el 11 de noviembre, el nuevo cuadro rige desde el 21 de noviembre.

Hasta ese día siguen vigentes los valores de la Disposición 106/2026, cuyo cuadro tarifario queda sin efecto con esta norma.

Con las UAD, los aranceles dejan de ser montos fijos en pesos. Si bien hoy cada unidad vale $1.000, el sistema permite una actualización de los precios.

No obstante, RENAPER publicará el valor vigente de la UAD, el cuadro en unidades y su conversión a pesos en argentina.gob.ar, para consulta permanente.

La disposición se apoya en el artículo 61 de la Ley 17.671, que faculta al organismo a expedir en forma exclusiva los pasaportes, y en el artículo 32 del Decreto 749/19, que le permite fijar los aranceles .

En conclusión, el pasaporte regular pasará a costar $130.000 desde el 21 de noviembre, y los precios futuros dependerán del valor que se fije para la UAD con el correr del tiempo.