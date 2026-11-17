Bajar el “riesgo país” de Argentina y remonetizar la economía no solo es deseable para la sociedad sino también posible, ya que los factores que inciden sobre ellos son mayormente de origen interno y controlables. Sin embargo, la visión más generalizada en la actualidad es que ello tiene baja probabilidad de ocurrir. Para lograr expectativas más positivas, y dados ciertos prerrequisitos de funcionamiento económico interno y factores externos, se trata de dar señales que reduzcan incertidumbres sobre el funcionamiento institucional, sobre las reglas de juego y el direccionamiento económico del país.

Caracterización de los hechos

Persisten limitaciones y restricciones: El financiamiento al Estado y su acceso fluido a un saldo neto de divisas disponibles así como las perspectivas del país están sujetos a importantes barreras a superar. En particular:

Contar con un superávit fiscal primario no alcanza a equilibrar las necesidades de caja si no se logra cubrir los servicios de la deuda y los gastos de capital del Tesoro con acceso a financiamiento. Para esto último se requiere tener acceso abierto al financiamiento, fundamentalmente voluntario y de fuentes variadas y convenientes, lo que se logra mediante demostraciones de voluntad de pago y sostenibilidad de la evolución de los pasivos.

Tampoco alcanzan superávits comerciales externos ya que hay otros movimientos que son demandantes netos de divisas, que se reflejan particularmente en las cuentas de capital y servicios del balance de pagos. En ese sentido, es deseable que los movimientos de capitales se realicen sin restricciones como ocurre en cualquier país normal. Añaden a vulnerabilidades y alta volatilidad en el tipo de cambio elementos como la sostenibilidad de su nivel, incertidumbre sobre el respeto a los contratos, referencias a restricciones a los movimientos de capitales, entre otras. De todos modos, expandir actividades que sostengan altos resultados comerciales requiere un clima de inversiones conducente a ingresos netos de capitales. Asimismo, generar condiciones que alienten una mayor propensión a mantener saldos monetarios en el mercado local evita la detracción de recursos disponibles para la evolución de la economía .

Deteriorada comparabilidad frente a otros países emergentes. Muchos países vecinos y otros “emergentes” se presentan actualmente mucho menos vulnerables que Argentina, cuando en el pasado tuvieron fuertes turbulencias manifestadas en altísimas tasas de inflación, caídas fuertes en sus PBIs, empleo e ingresos y faltantes de divisas, entre otros efectos. Y aún hoy, se enfrentan con mayores desafíos que Argentina en los flujos del comercio exterior.

Acciones a considerar

Ratificando un punto de partida contando con la construcción de liderazgos que apunten a la búsqueda de maneras para alcanzar objetivos. Esto es reconocer progresos y falibilidades. También, que se forme un consenso que reconozca la existencia de un bien común que conviene al conjunto de la sociedad. El reconocimiento de ambas cualidades podría dar lugar a un contexto de ordenamiento general que permita expandir la economía dentro de un marco de administración armoniosa. El funcionamiento democrático con alternancia y competencia entre políticos y autoridades que, por construcción, comprenden que sus responsabilidades y obligaciones son delegadas por la sociedad.

El superávit comercial es importante, pero que puede resultar insuficiente para atender el resto de la demanda neta de divisas en contextos de alta incertidumbre. (Fuente: Archivo)

A partir de ello, es importante demostrar eficiencia tanto en la gestión como el funcionamiento de los bienes públicos, donde el fortalecimiento gradual y continuo de las instituciones, formales o subyacentes, los convalidan y ratifican. Ello implica formas y mecanismos sostenibles y abarcativos que permitan apuntalar la economía en la transición hacia la construcción de una economía competitiva y ordenada. El proceso demanda también distintas cuestiones instrumentales, como por ejemplo, contar con la aprobación de un Presupuesto consensuado que surja de discusiones en un Congreso donde existen diferencias, aunque no las cuestiones centrales que hacen a la sostenibilidad y previsibilidad de las políticas públicas. También que exista un nuevo Banco Central, con ordenamiento profesional, legitimidad en su gobernanza y con un mandato que vele por la estabilidad financiera.

Efectos

Nos encontramos en una etapa en la que se tomaron decisiones tendientes a corregir desequilibrios insostenibles que se arrastraron por mucho tiempo. Aun con mayor claridad en la transición y en los objetivos, en la construcción de un nuevo escenario siempre existen cuestiones que requieren correcciones, que surgen y se resuelven sobre la marcha. No existe un “óptimo” en ese sentido. Se presentan desafíos en materia de empleo, de ingresos personales y de las consecuencias en la transición productiva en general, entre otros. En materia de generación de saldo neto de divisas positivos, durante el 2025 diversos indicadores mostraron que el superávit comercial es importante, pero que puede resultar insuficiente para atender el resto de la demanda neta de divisas en contextos de alta incertidumbre, en particular por el impacto de lo relacionado con la dolarización de portafolios. En ese sentido, expandir recursos disponibles y su uso eficiente constituye un importante objetivo, cuya contribución sería ayudar a ir resolviendo los desafíos de la transición, y, al mismo tiempo, disminuir las actuales vulnerabilidades.

Mirando hacia atrás, lo logrado hasta esta parte es significativo, tanto en el proceso de estabilización, más allá de desvíos puntuales, como en las correcciones logradas. Hacia adelante, los desafíos pendientes llevan a tomar conciencia de su existencia y su resolución efectiva, coordinar esfuerzos y construcción de políticas tendientes a resolverlos. Así, con el bien común siendo compatible con objetivos o deseos individuales, lo posible es bastante más probable.