Por el Decreto Reglamentario 779/1995, multarán a todos los vehículos que circulen sin las luces bajas encendidas y restarán 4 puntos de la licencia de conducir.

La Ley de Tránsito 24.449 prevé una sanción con multa económica y resta de puntos en la licencia de conducir mediante el sistema de scoring para los vehículos que circulen sin las luces bajas encendidas.

Se trata de una disposición que todo conductor conoce porque es una de las normas básicas; sin embargo, en alguna distracción puede ignorar prenderlas, sobre todo en la circulación diurna donde igualmente deben permanecer encendidas.

En este contexto, el Decreto 779/95 establece una multa desde 100 U.F. (Unidades Fijas) hasta 300 U.F., y una resta de 4 puntos en la licencia de conducir.

Podrán multar a los vehículos que circulen sin las luces bajas encendidas y restar 4 puntos de la licencia de conducir

Según el artículo 66 del Anexo 2 del Decreto Reglamentario 779/1995 de la Ley N° 24.449, serán sancionados quienes incurran en “no cumplir las reglas previstas para el uso de las luces”.

El conductor, será sancionado con multa desde “100 U.F. hasta 300 U.F., y serán restados de la Licencia Nacional de Conducir la cantidad de cuatro (4) puntos”.

Por el Decreto Reglamentario 779/1995, multarán a todos los vehículos que circulen sin las luces bajas encendidas y restarán 4 puntos de la licencia de conducir. multa

Por un lado, la Unidad Fija equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje, por lo que el monto en pesos cambia con el precio del combustible.

Por el otro, las jurisdicciones adheridas pueden variar los mínimos y máximos dentro de los límites de la Ley 24.449, según el artículo 120 del anexo.

Cuáles son las reglas previstas para el uso de las luces bajas

El artículo 47 establece la normativa del uso de las luces. “Durante la circulación nocturna deben mantenerse limpios los elementos externos de iluminación del vehículo. Sólo podrán utilizarse las luces interiores cuando no incidan directamente en la visión del conductor”.

En cuanto a las luces bajas, la normativa señala:

Luces bajas: mientras el vehículo transite por rutas nacionales de día, deben permanecer encendidas las luces bajas o el sistema de luz de circulación diurna (conocido por sus siglas en inglés: “DRL”), independientemente del grado de luz natural o de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando corresponda encender las luces altas. Asimismo, mientras el vehículo transite por rutas nacionales de noche, las luces bajas permanecerán encendidas, excepto cuando corresponda encender las luces altas.