Para quienes estén de vacaciones por Córdoba, existe una ruta pintoresca poco conocida que reabrió durante este verano 2026 y promete paisajes de ensueño para sus visitantes. Sus túneles construidos hace casi un siglo con una maravilla de la arquitectura argentina.

Es una joya del oeste cordobés que se ubica en la Ruta Provincial 28, combinando historia, ingeniería centenaria y paisajes únicos que incluyen volcanes extintos, palmares, capillas coloniales y vistas panorámicas hacia los llanos riojanos.

Reabre una de las rutas más pintorescas y del país: fue construido hace casi 100 años y atraviesa volcanes extintos. Foto: Prensa Córdoba

¿Cuál es la ruta pintoresca de Córdoba que reabrió este verano?

El Camino de los Túneles de Taninga volvió a abrirse parcialmente al tránsito en enero de 2026, tras importantes obras de recuperación y seguridad. Se ubica en el departamento de Pocho y datan de hace casi 100 años.

Los cinco túneles que dan nombre al camino fueron construidos en la década de 1930 bajo la dirección del ingeniero italiano Juan Breggia, especialista en demoliciones con dinamita. La obra buscaba mejorar la comunicación entre Córdoba y La Rioja, atravesando las sierras de Pocho y Guasapampa en un tramo desafiante de montaña.

Hoy, declarado parte del patrimonio histórico y una de las siete maravillas de la ingeniería cordobesa, el camino de aproximadamente 36,5 km (desde Taninga hasta Los Altos o Puesto del Águila) se transformó en un imperdible atractivo turístico de naturaleza, aventura e historia.

¿Por qué hay que visitar esta ruta cordobesa?

El Camino de los Túneles de Taninga en Córdoba es uno de los pocos lugares en Argentina donde se combinan volcanes apagados, túneles históricos y vegetación única en un solo camino. Tiene diferentes atractivos que lo hacen único, tal como:

Cinco túneles tallados en la roca: con vistas espectaculares desde sus bocas hacia la Quebrada de Mermela y la cascada del Velo de la Novia.

Volcanes extintos de Pocho: formaciones cónicas muy particulares rodeadas de palmas caranday y bosque serrano chaqueño.

Capillas del siglo XVIII y puentes de montaña.

Posibilidad de avistar cóndores planeando sobre los acantilados.

Miradores naturales con panorámicas de 360° hacia los llanos riojanos.

¿Qué obras se llevaron a cabo en esta famosa ruta?

Tras años de interrupciones por incendios forestales y riesgos de derrumbes, el Gobierno de Córdoba (a través de Vialidad Provincial) invirtió más de $ 9000 millones en obras de estabilización:

Protección de laderas y barreras dinámicas

Defensas metálicas

Nuevo mirador turístico

Retorno vehicular en el túnel 3

Pavimentación de accesos locales

En diciembre 2025 se habilitó el tramo entre los túneles 1 y 3, y para enero 2026 ya está recibiendo visitantes y potenciando el turismo en el oeste cordobés. La reapertura genera un impacto inmediato en prestadores turísticos, gastronomía local y servicios de la zona.

¿Cómo llegar hasta esta ruta?

Existen diferentes formas de llegar hasta esta ruta ubicada en la RP 28, dependiendo de la zona cordobesa en que se encuentren: