Durante el cierre de mercados de este miércoles, 3 de junio de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.34, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.25% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

La cotización del Dólar retrocedió -0.13% en la última semana y acumula una caída de -6.98% en el último año, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar alternó subas y bajas con volatilidad, pero predominaron las alzas (6 contra 4) y no hubo jornadas planas, dejando un saldo neto levemente positivo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 4.47 %, lo cual es menor que la volatilidad anual del 7.60 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que ha tenido un incremento en su valor en relación con los días pasados. Esta subida en el tipo de cambio es un reflejo de un mayor interés en la moneda en el mercado financiero.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que un aumento sostenido en el Dólar puede afectar la economía local y el poder adquisitivo de los consumidores si continúa en aumento.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.