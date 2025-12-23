Reabrieron parcialmente una de las rutas turísticas más emblemáticas de Córdoba, luego de permanecer cerrada por riesgos de derrumbes. Desde esta semana, el tránsito volvió a habilitarse en un tramo de esta vía provincial tras terminar las obras de emergencia.

La reapertura de este camino ubicado en el oeste cordobés fue encabezada por el gobernador Martín Llaryora, quien formalizó la habilitación parcial entre los túneles 1 y 3. La decisión busca reactivar el turismo en el Valle de Traslasierra y garantizar las condiciones de seguridad de circulación para los turistas.

¿Cuál es el camino cordobés que finalizó su obra?

El Camino de los Túneles en Córdoba es reconocido por su valor paisajístico y patrimonial. Esta ruta cuenta con cinco túneles históricos, construidos en la década de 1930 entre cerros, y se consolidó como un atractivo clave tras su asfaltado en la década pasada. Este avance multiplicó la llegada de turistas a una zona tradicionalmente aislada.

Sin embargo, el crecimiento turístico de esta zona de la RP 28 se vio interrumpido en octubre de 2024, cuando un incendio de gran magnitud afectó los bosques nativos y debilitó los suelos de las laderas. Las lluvias posteriores agravaron la situación y generaron riesgo de derrumbes, lo que obligó al cierre total del camino.

La ruta es una de las más lindas de Córdoba.

¿Cómo fueron las obras en El Camino de los Túneles?

Durante el acto oficial, el gobernador destacó la magnitud de la intervención. “Es una de las obras más importantes en su tipo en la Argentina. No solo la reparamos, sino que en muchos sectores realizamos refuerzos completamente nuevos”, afirmó el mandatario provincial.

Los trabajos incluyeron los siguientes avances:

estabilización de laderas,

enmallado reforzado mediante cables de acero y anclajes especiales,

instalación de barreras dinámicas de protección y defensas metálicas,

nuevas estructuras de hormigón para evitar desmoronamientos.

También se colocaron geotextiles, drenes y mallas metálicas junto con la incorporación de nuevas técnicas de protección de superficies inclinadas como la hidrosiembra, que permiten reducir la erosión y mejorar la estabilidad del terreno a largo plazo.

Otros avances en la ruta provincial 28

Además de las tareas de seguridad vial, se construyó un nuevo mirador turístico, un retorno vehicular en el túnel 3 y se pavimentó el acceso a la Escuela Ipem 348 de Las Palmas con el fin de mejorar la conectividad local.

Las obras fueron ejecutadas por la Dirección de Vialidad de la provincia de Córdoba e implicaron una inversión total de 9057 millones de pesos, según los reportes oficiales.

La obra ya finalizó en parte y por tanto, un sector todavía no está habilitado

Las autoridades indicaron que la habilitación es parcial y que en los próximos meses se completarán los trabajos hasta la rotonda ubicada tras el túnel 5. Mientras tanto, los turistas ya pueden volver a recorrer el Camino de los Túneles, aunque no toda la extensión del camino.