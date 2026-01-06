Abrió el túnel para autopistas más largo del mundo y cruza una montaña de 2500 km. Foto: South China Morning Post

En diciembre de 2025, China marcó un récord histórico en ingeniería civil con la inauguración del túnel más largo del mundo, el cual alcanza los 22,13 kilómetros de longitud continua.

Se trata del Túnel Tianshan Shengli (también conocido como Túnel de la Victoria de Tianshan), una megaobra ubicada en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang que atraviesa el corazón de la cordillera de Tianshan, de más de 2500 km de largo.

Abrió el túnel para autopistas más largo del mundo y cruza una montaña de 2500 km. Foto: Xinhua

¿Por qué es tan importante este túnel chino?

El Túnel Tianshan Shengli forma parte de la autopista G0711 Urumqi-Yuli, un corredor vial clave de 324,7 km totales que conecta la capital regional Urumqi (norte) con Korla (sur).

Antes de su apertura, cruzar esta sección montañosa implicaba trayectos peligrosos por carreteras sinuosas, con altitudes superiores a los 3000-4000 metros, nieve, hielo y cierres frecuentes en invierno.

El tiempo promedio era de varias horas (hasta 7 horas en total para el trayecto completo). Ahora, gracias al túnel, se introdujeron estos cambios:

El cruce de la zona más complicada de las montañas se reduce a solo 20 minutos.

El viaje total entre Urumqi y Korla se acorta de unas 7 horas a aproximadamente 3 o 3,5 horas.

Abrió el túnel para autopistas más largo del mundo y cruza una montaña de 2500 km. Foto: Seetao

Esto representa una transformación radical en la conectividad regional, mejorando la seguridad vial, reduciendo costos logísticos y potenciando el comercio.

Las complicaciones que tuvo la obra

China utilizó innovaciones únicas, como la primera tuneladora de roca dura presurizada desarrollada íntegramente en el país, métodos constructivos que acortaron los tiempos en más del 25 % y caminos de acceso ecológicos para minimizar el impacto ambiental.

La inversión total del proyecto ascendió a cerca de 6.630 millones de dólares y la construcción, que duró 5 años (iniciada en 2020), enfrentó desafíos colosales: