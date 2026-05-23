Buscan voluntarios que compren casas entre las montañas desde apenas 100 euros y a dos horas de la Capital

Un pequeño pueblo español ofrece terrenos y la posibilidad de construir casas desde apenas 100 euros entre las montañas. Se trata de Olmeda de la Cuesta, en la provincia de Cuenca, que ha lanzado una atractiva iniciativa para atraer nuevos vecinos y combatir la despoblación.

Este municipio, ubicado a solo dos horas de la Capital según algunas referencias cercanas, busca “voluntarios” dispuestos a mudarse y revitalizar sus calles. Con parcelas subastadas a precios simbólicos que van desde 100 hasta 3000 euros, Olmeda de la Cuesta representa una de las propuestas más económicas del momento para quienes sueñan con una vida en el campo sin gastar una fortuna en el terreno.

Buscan voluntarios que compren casas entre las montañas desde apenas 100 euros y a dos horas de la Capital Shutterstock

¿Por qué este pueblo busca nuevos habitantes?

Olmeda de la Cuesta cuenta actualmente con menos de 30 residentes permanentes en su casco histórico. Como muchos pueblos de la España rural, enfrenta un grave problema de despoblación. Para revertir esta situación, el ayuntamiento ha decidido subastar terrenos a precios muy bajos con el objetivo de devolver la vida al municipio.

La medida está dirigida especialmente a familias, jóvenes emprendedores, teletrabajadores y cualquier persona que quiera dejar atrás el estrés de la gran ciudad. La propuesta es clara: precios accesibles a cambio de compromiso real con el pueblo.

Requisitos para participar en la subasta de terrenos

Para optar a estas parcelas desde 100 euros no basta solo con pujar. Los interesados deben cumplir ciertos requisitos:

Ser ciudadano de la Unión Europea o contar con visado y permiso de residencia legal en España.

Empadronarse obligatoriamente en el municipio una vez adquirido el terreno. Este trámite es esencial para que el ayuntamiento considere el crecimiento real de población y los nuevos vecinos puedan acceder a los servicios locales.

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El objetivo no es solo vender terrenos baratos, sino lograr que las personas se establezcan de forma definitiva y contribuyan al desarrollo del pueblo.

Una tendencia que se repite en la España vaciada

Otro ejemplo de la España vaciada que está atrayendo nuevos habitantes es Guadalajara, ubicada a unos 75 kilómetros de Madrid. Justamente, está logrando repoblar su pueblo gracias a una propuesta basada en alquileres accesibles desde 400 euros, muy por debajo de los precios urbanos.

Este fenómeno surge como respuesta al encarecimiento de la vivienda en las grandes ciudades, que empuja a muchas personas a buscar alternativas más económicas.

Además de la vivienda barata, el modelo funciona porque incluye oportunidades de empleo local en sectores como comercio, agricultura, construcción y servicios, lo que permite a los nuevos vecinos establecerse de manera estable.

A esto se suma una buena conexión con Madrid y la disponibilidad de servicios básicos, lo que hace posible mantener una calidad de vida sin renunciar a la cercanía con la capital.