Un destino de Argentina fue elegido como uno de los 10 mejores puntos turísticos del mundo para viajar en 2026, según el ranking elaborado por la prestigiosa revista internacional Time Out. Este reconocimiento posiciona al país entre los grandes protagonistas del turismo global y simboliza el potencial económico de esta región.

Esta provincia argentina logró destacarse en la lista de los mejores destinos del mundo en 2026 gracias a su combinación de gastronomía de clase mundial, sus paisajes de montaña y turismo de aventura, superando a ciudades y regiones de Europa, Asia y Oceanía.

¿Cuál es el destino turístico de Argentina elegido entre los 10 mejores del mundo en 2026?

En el sexto lugar del ranking global, Mendoza fue definida por los editores de Time Out como una de las capitales vitivinícolas más importantes del planeta. La publicación resaltó zonas emblemáticas como Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú, donde se producen algunos de los Malbec más reconocidos a nivel internacional.

Más allá del enoturismo, la revista destacó la diversidad de experiencias al aire libre que ofrece la provincia: cabalgatas en la Cordillera de los Andes, senderismo, rafting, alta montaña y una oferta gastronómica que combina productos locales con cocina de autor.

Mendoza es el destino turístico más destacado por Time Out.

¿Por qué Mendoza se impuso en el ranking internacional?

Según Time Out, Mendoza no es solo un destino para degustar vinos, sino un lugar que ofrece experiencias integrales durante todo el año. Su infraestructura turística, el crecimiento del turismo sustentable y la calidad de sus servicios fueron claves para su inclusión entre los 10 mejores destinos del mundo en 2026.

El reconocimiento también refleja el impacto internacional de la gastronomía mendocina, con bodegas premiadas, restaurantes destacados y propuestas que integran paisaje, identidad local y cocina de nivel mundial.

Los destinos más elegidos del mundo para 2026

Montañas Rocosas (Canadá): encabezan el ranking de Time Out por sus paisajes imponentes, experiencias de naturaleza, bienestar y turismo escénico de clase mundial.

Rabat (Marruecos): elegida como futura Capital Mundial del Libro de la Unesco, se destaca por su renovación cultural, festivales y fuerte identidad histórica.

Algodões (Brasil): playa emergente del nordeste brasileño que combina paisajes vírgenes, ríos que desembocan en el mar y una gastronomía basada en mariscos frescos.

Hamburgo (Alemania): referente cultural europeo que suma en 2026 el mayor museo de arte digital del continente, fortaleciendo su perfil creativo e innovador.

Monte Cook (Nueva Zelanda): destino ideal para el senderismo y la aventura, con glaciares, montañas y nuevas infraestructuras turísticas en plena naturaleza.

Mendoza (Argentina): orgullo nacional y capital vitivinícola de nivel mundial, reconocida por sus vinos, gastronomía y experiencias al aire libre en la Cordillera de los Andes.

Mendoza se erigió como el destino más destacado del país.